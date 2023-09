Fica difícil garantir os votos

Cada RA tem seus conselheiros que são eleitos diretamente pelos eleitores ali residentes. É aí que começam os problemas

Embora a vice-governadora Celina Leão diga que o comparecimento à votação para conselheiros tutelares, em 1º de outubro, possa chegar a 20% do eleitorado, a previsão mais realista deve se aproximar da registrada nas eleições anteriores, de 2019, quando apenas 7,6% dos eleitores foram votar.

A razão de grande parte dessa ausência é atribuída a uma falha da logística eleitoral. Quem explica é um estudioso das eleições brasilienses, Chico Sant’Anna, que concorreu a senador pelo PSOL por duas vezes. Sant’Anna mostra que o pleito, organizado com apoio da Justiça Eleitoral, tem como referencial as zonas eleitorais, que não obrigatoriamente coincidem com o território geográfico, poligonal, das regiões administrativas.

Cada RA tem seus conselheiros que são eleitos diretamente pelos eleitores ali residentes. É aí que começam os problemas. As dezenove zonas eleitorais existentes não representam adequadamente as 35 regiões administrativas do DF.

Para votar, os eleitores de uma determinada RA precisariam, em tese, que suas seções eleitorais sejam inseridas na poligonal dessa cidade. E isso, nem sempre acontece.

Por exemplo: os eleitores residentes no Park Way, vinculados à 10ª Zona Eleitoral, só possuem uma seção eleitoral dentro da própria cidade. Ela funciona na Vargem Bonita. Os demais votam no Núcleo Bandeirante.

Dessa maneira, só quem está inscrito na Vargem Bonita poderá votar para os conselheiros tutelares do Park Way. O problema se repete em várias outras localidades em especial naquelas surgidas do fracionamento de RAs antigas.

Destaque para Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião, Itapoã e Paranoá, Santa Maria e Gama, Lago Norte e Varjão, Arapoanga e Planaltina, Água Quente e Recanto das Emas, Taguatinga e Águas Claras. No início do ano, entidades comunitárias do Park Way chegaram a solicitar ao TRE-DF a criação de mais seções eleitorais no território do Park Way, mas nada mudou.