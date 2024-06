Feira do produtor no Paranoá

Cerca de 140 produtores rurais do Paranoá serão beneficiados com o galpão da Feira do Produtor.

A obra está cada vez mais perto de começar, segundo informado em reunião entre a distrital Paula Belmonte e representantes da Novacap, nesta terça-feira, 18.

A parlamentar propôs que a obra seja iniciada o quanto antes, mas já vinha discutindo o assunto com a Novacap, desde maio deste ano, com o presidente da instituição, Fernando Leite, e representantes da Secretaria de Agricultura.

Também ficou acertado que a Novacap será a responsável por licitar, executar, fiscalizar, projetar, receber os recursos e entregar a obra para a Secretaria de Agricultura.

Se o termo for aprovado pela Caixa Econômica, a Novacap expedirá o edital de licitação. A estimativa de prazo para a licitação é de 30 a 90 dias, já para a obra de construção do galpão, dez meses.

“Essas obras serão um divisor de águas na região do Paranoá, e eu fico muito honrada de poder indicar e destinar emendas para a construção desse galpão, que vai fazer diferença na vida de muitas famílias”, afirmou a distrital.