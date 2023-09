Feira do Núcleo Bandeirante terá nome de pai de Ibaneis

A iniciativa foi do distrital João Hermeto, colega de partido do atual governador e ex-líder de governo

Foi protocolado na Câmara Legislativa, projeto de lei que propõe batizar a feira permanente do Núcleo Bandeira de Feira com o nome de Ibaneis Rocha Barros. É o pai do governador Ibaneis Rocha.

A iniciativa foi do distrital João Hermeto, colega de partido do atual governador e ex-líder de governo. “A escolha de homenagear o pai do nosso governador, tem a ver não só com a história que a família construiu aqui em Brasília, mas também com todo o comprometimento desse governo com o desenvolvimento da região”, justificou Hermeto.

A Feira está passando por uma grande reforma e, segundo o distrital, se tornará um moderno centro comercial, que se tornará referência para todas as outras regiões administrativas.

A primeira etapa da reforma já foi concluída e essa parte está funcionando normalmente com atendimento ao público.