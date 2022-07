Federação de esquerda se reúne domingo

Os majoritários são Leandro Grass para governador, Olgamir Amancia (PCdoB) para vice-governadora e Rosilene Corrêa (PT) para senadora

A Federação formada entre PT, PV e PCdoB, que adotou o nome Brasil da Esperança fará sua convenção local no domingo, 24, às 10h, no auditório da CNTI. Explica o presidente regional do PT, Jacy Afonso, que será mais um encontro formal, um ato político de homologação dos nomes já definidos pelos partidos. Os majoritários são Leandro Grass para governador, Olgamir Amancia (PCdoB) para vice-governadora e Rosilene Corrêa (PT) para senadora. Leandro Grass acha que esse será um grande passo. “Temos um programa de governo consistente para resolver problemas que afetam o dia a dia da população e a campanha eleitoral, que começa nas próximas semanas, nos dará a possibilidade de mostrar como podemos melhorar a vida dos brasilienses de verdade” diz ele.

Agnelo ainda é a dúvida

As chapas da federação para as eleições proporcionais estão desenhadas, mas permanece uma dúvida. Por não estar ainda com eligibilidade garantida, o ex-governador Agnelo Queiroz pode ser excluído da chapa de candidatos a deputado federal pelo PT. É que, contestada sua eleição, seus votos serão anuladas e isso prejudicaria demais o partido. Estarão na chapa a atual deputada Érika Kokay, o ex-deputado federal Roberto Policarpo, a coordenadora nacional do Setorial de Direitos dos Animais, Vanessa É o Bicho e a ativista e drag queen Ruth Venceremos. Pelo PV concorrem o distrital Reginaldo Veras e Louise Ferreira. E, pelo PCdoB, Flausino e Ana Prestes, neta do histórico líder comunista Luiz Carlos Prestes.

Chapas coletivas

Para distritais, o PT investirá nas chamadas candidaturas coletivas, que incluem um nome como titular e vários outros como participantes do mandato, o que se exerce a título oficioso. Assim, além dos candidatos petistas Chico Vigilante, Ricardo Vale, Gabriel Magno, Cabo Patrício, Garibel, João Dão, Fabiano Trompetista, Cláudio Bessa, Lima do Sindfub, Thelma Melo, Mariana Rosa, Meg Guimarães e Fátima Rola, haverá três candidaturas coletivas. Serão: Coletiva SOMOS, com a ativista social Hellen Frida na cabeça de chapa; Coletive Chão, com a atual Secretária de Formação do PT, Leda Gonçalves à frente; e o ColetivAção, representado pela ex-secretária de Movimentos Populares, Cristiane Santos. O PCdoB terá como candidatos a distritais o professor Elias e Verônica Goulart, nora do ex-presidente João Goulart. E o PV concorre com o ex-deputado Wasny de Roure, mais Waldir Cordeiro, Sandra Palmeira, Michelle Sales, Jean Cunha e Mariana Almada.

Resistência no Republicanos

Oficialmente, após conversa com o presidente Jair Bolsonaro, a ex-ministra Damares Alves desistiu de sua candidatura a senadora na chapa de Ibaneis Rocha para nela reacomodar a também ex-ministra Flávia Arruda. Gente malvada diz que, na verdade, ela foi desistida, após alguma resistência. De qualquer forma, Damares recebeu a promessa de compensação: teria sua candidatura endossada para outro cargo eletivo, com pleno respaldo do Republicanos, seu partido, e aval presidencial. Isso deveria ter sido resolvido até a quarta-feira, 20, inclusive porque a executiva do Republicanos se reuniria. Não foi dessa vez. Houve resistência dos candidatos já colocados na chapa de deputados federais do partido, temendo que a inclusão de Damares reduza suas chances de eleição. O Republicanos já tem um deputado, Júlio Cesar Ribeiro, candidato a reeleição. Mais três candidatos acham que podem se eleger. Vem dessa área a reação negativa a Damares, que voltou a se internar no hospital DF Star para exames.

Empenho no Planalto

O Palácio do Planalto reconhece que foi negativa a repercussão da retirada de Damares da chapa do governador Ibaneis. Bolsonaro já avisou que quer mesmo a ex-ministra como candidata, o que deve ser anunciado a qualquer momento. Como se não bastasse, a primeira dama Michelle Bolsonaro segue firme, cobrando uma saída honrosa para a amiga Damares.

Na goiabeira

Pode ser um gesto muito bem-humorado, assim como pode ser uma gafe. A primeira peça publicitária da ex-ministra Damares Alves como candidata pelo Distrito Federal traz uma imagem que reproduz nada menos do que o encontro dela com Cristo no alto de uma goiabeira. É uma caricatura, aliás bem divertida, em que é possível identificar Damares, assim como Jesus Cristo, sentadinhos em um galho da árvore. Só para lembrar, em um dos primeiros pronunciamentos que fez após sua surpreendente indicação para o Ministério da Mulher, Damares revelou ter encontrado verdadeiramente Cristo quando, ainda bem jovem, estava empoleirada em uma goiabeira.

Paula Belmonte mantém jogo com Reguffe

Embora lançada candidata a governadora pelo Cidadania, partido que preside no Distrito Federal, a deputada Paula Belmonte lançou um sinal de conciliação com seu parceiro, o senador José Antonio Reguffe, que disputa o Buriti. “A gente já vem fazendo esse trabalho de construção com várias pessoas e partidos que são importantes para a cidade. E é preciso reconhecer o senador Reguffe. Se Deus quiser, estaremos juntos para mostrar uma alternativa que traga responsabilidade, transparência e cuidado com as pessoas”, afirmou Paula. Como o grande trunfo da deputada na guerra interna que a opõe ao senador Izalci Lucas é a frente partidária ampla que construiu e que tem Reguffe, do enricado União Brasil, como cabeça de chapa, será inconveniente, para todo mundo, uma ruptura entre Paula e Reguffe. A ideia que cresce é, primeiro bater Izalci na disputa interna da federação PSDB-Cidadania, para depois se recompor com os antigos aliados em chapa única. Reguffe já avisou que só aceita ser candidato a governador ou senador.

Novos programas de Ibaneis

O governador Ibaneis Rocha já tem pronta uma série de novos programas para inclusão no programa de novo governo. As iniciativas até já receberam nomes próprios. É o caso do Projeto Pedal Cidadão, para qualificar pessoas em situação de rua no reparo de bicicletas. Cadva aluno ganhará uma bicicleta. Também há o projeto Vira Vida, para inserir no mercado de trabalho jovens em situação de vulnerabilidade social, principalmente em relação à violência sexual, ou o Janela para o Futuro, que oferece a egressos de punições socioeducativas atividades de cultura, esporte, lazer, cursos profissionalizantes e acompanhamento posterior. Ainda para adolescentes em medida socioeducativa – ou seja, menores infratores – haverá também a Jornada de Literatura e Música, com reforço escolar, atividades de leitura e de música. Já o LabFaz oferecerá formação profissional para moradores de rua.

Guincho mais rápido

O distrital Claudio Abrantes encaminhou ao Buriti minuta de projeto de lei que beneficia os motoristas que precisarem de socorro automotivo nas vias do Distrito Federal. De acordo com a proposta, encaminhada para análise de viabilidade técnica, os motoristas que prestam serviço de guincho no território do Distrito Federal passam a ter acesso às faixas exclusivas para ônibus do DF. “Um socorro mais rápido é importante para todos os que trafegam em uma via onde ocorra uma emergência, inclusive àqueles que não estejam envolvidos, apenas passando no local”, argumentou Abrantes. Conforme a proposta em análise, a permissão para que os guinchos utilizem a faixa exclusiva será válida 24 horas por dia. O acesso deverá ser sinalizado por meio de placas. Calcula-se que haja no DF cerca de 1,8 mil profissionais da área.