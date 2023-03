Fechado acordo do vale-transporte

Assim, todos os créditos de 2019 a 2022 terão validade até 2024, os créditos do cartão mobilidade a partir de 2023 valerão por anos

Na manhã desta segunda-feira, 13, houve consenso entre representantes do GDF Mobilidade e deputados distritais para fechar o acordo referente aos créditos do vale transporte.

Assim, todos os créditos de 2019 a 2022 terão validade até 2024, os créditos do cartão mobilidade a partir de 2023 valerão por anos e, enfim, os créditos do cartão vale-transporte, depositados a partir de 2023 pelas empresas, terão validade de dois anos.

Segundo o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Legislativa, o distrital Max Maciel, o GDF também se comprometeu a apresentar um estudo para a ampliação da gratuidade do passe livre estudantil. “O governo sinalizou que vai apresentar o estudo para liberar o passe livre estudantil aos fins de semana e um outro sobre o impacto da ampliação dessa gratuidade nas férias. Seguimos na luta por um transporte público de qualidade para o povo do Distrito Federal, com transparência e dignidade”, afirmou o distrital.

Participaram da reunião os distritais Fábio Félix, Gabriel Magno, Paula Belmonte, o líder do governo Robério Negreiros e o presidente da Câmara, Wellington Luiz, além do secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e do secretário de Mobilidade, Valter Casimiro.