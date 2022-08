Fechada a lista de 12 candidatos a governador

Os 12 candidatos são os seguintes:

Com o registro dos dois últimos candidatos ao Palácio do Buriti, o ex-senador Paulo Octávio e o policial militar Elziovan Moreno, está completo o quadro para a disputa deste ano. Os 12 candidatos são os seguintes:

Coronel Moreno (PTB): 50 anos, nasceu em Brasília, é policial militar. O vice é o advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, 44 anos.

Ibaneis Rocha (MDB): 51 anos, nasceu em Brasília, é advogado e o atual governador do Distrito Federal (DF). A vice na chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF), 45 anos.

Izalci (PSDB): 66 anos, nasceu em Araújos (MG). É contador e atualmente senador pelo Distrito Federal, eleito em 2018. A vice na chapa é a presidente do PRTB-DF, Beth Cupertino, 69 anos.

Keka Bagno (PSOL): 34 anos, nasceu em Brasília. É graduada em serviço social pela UnB. Em 2018, foi candidata a vice-governadora. Toni de Castro, 49 anos, também do PSOL, é o vice da chapa.

Leandro Grass (PV): 37 anos, nasceu em Brasília, é professor, sociólogo e, hoje, distrital. A professora Olgamir Amancia (PCdoB) será vice na chapa.

Leila do Vôlei (PDT): 50 anos, nasceu em Taguatinga-DF. Foi jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei e, atualmente, é senadora. O vice de Leila é o também pedetista Guilherme Campello, advogado.

Lucas Salles (DC): nasceu em Campina Grande (PB). Formado em comunicação social, é professor universitário. Já foi candidato a vereador na cidade natal, em 1992. Foi o marqueteiro oficial da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018. A vice na chapa é a pastora Suelene Balduino, 60 anos.

Rafael Parente (PSB): nasceu em Brasília há 39 anos, é professor e doutor em Educação pela Universidade de Nova York. Foi secretário de Educação do governo de Ibaneis . A vice na chapa é a professora Janaína, também do PSB, de 45 anos.

Renan Arruda (PCO): 58 anos, nasceu em Iguatu, Ceará. Bancário e economiário. O vice é Mauro Sousa de Moura, 58 anos, filiado à mesma sigla.

Paulo Octávio (PSD): 72 anos, nasceu em Lavras (MG). É empresário, dono da megaconstrutora que leva seu nome. Foi duas vezes deputado federal e senador pelo então PFL, renunciou em 2006, para ser vice-governador na chapa de Arruda e assumiu interinamente o DF quando Arruda foi afastado, mas renunciou dias depois por falta de apoio político. O advogado Luís Felipe Belmonte (PSC), 69 anos, é o vice.

Robson (PSTU): 52 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro. É professor de história da rede pública de ensino do Distrito Federal. O candidato a vice será Eduardo Zanata, 36 anos, também do PSTU.

Teodoro da Cruz Téo (PCB): 63 anos, nasceu na cidade de Barreiras (BA) e é advogado, pedagogo e servidor público aposentado da Secretaria de Estado da Educação. Militou no movimento sindical e popular. Jamil Magari é o candidato ao cargo de vice-governador, 65 anos.