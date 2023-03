Ex-assessor de Damares vira deputado

Júlio César, porém, permaneceu na Câmara e só agora assumiu o novo cargo a Paulo Fernando, que teve quase 16 mil votos no ano passado

Tomou posse, enfim, o novo deputado federal brasiliense, o professor Paulo Fernando Melo da Costa. Ele é suplente, no Republicanos, de Júlio César Ribeiro, convidado em novembro pelo governador Ibaneis Rocha para ser secretário dos Esportes.

Júlio César, porém, permaneceu na Câmara e só agora assumiu o novo cargo a Paulo Fernando, que teve quase 16 mil votos no ano passado. Militante católico e opositor do aborto, Paulo Fernando já disputou eleições para deputado, sem se eleger, e foi assessor parlamentar, na própria Câmara, por 35 anos.

Seu último cargo, porém, foi no Executivo, como secretário nacional do Idoso Adjunto no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e assessor especial durante a gestão da ex-ministra Damares Alves, hoje senadora também pelo Distrito Federal.