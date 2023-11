Estrela em alta

Ela está no cargo desde janeiro, mas teve sua performance muito elogiada por Ibaneis, ao lado dos dirigentes empresariais

Não passaram despercebidas as entusiasmadas referências feitas pelo governador Ibaneis Rocha à presidente do Sebrae do Distrito Federal, Rosemary Soares Antunes Rainha, conhecida como Rose Rainha, que já foi filiada ao MDB. Ela está no cargo desde janeiro, mas teve sua performance muito elogiada por Ibaneis, ao lado dos dirigentes empresariais, no Movimento Inspira Brasília.