Estreia: Kaline Gonzaga começa na diretoria da Terracap

PUBLICIDADE 

Pessoa de confiança do governador Ibaneis Rocha (MDB), a ex-chefe de gabinete do Palácio do Buriti Kaline Gonzaga assume, nesta quarta-feira (5), os trabalhos na diretoria da Terracap, para onde foi remanejada.

A ida da também advogada procura aperfeiçoar a gestão da empresa pública que, em certa medida, tem vendido terras públicas para custear a folha de pagamento dos próprios funcionários. A nova integrante também possui boa articulação com o novo presidente da companhia, Izídio Santos.

Em dezembro, o comando do local chegou a ser trocado por um conflito entre o então presidente, Gilberto Occhi, e o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Os problemas na gestão e a ausência de feedbacks rápidos motivaram o governador Ibaneis Rocha a retirar Occhi do governo. O ex-funcionário da Terracap também representava o PP.

Em resumo, Kaline Gonzaga entra na Terracap para transformar a empresa em um propulsor do desenvolvimento do DF, como está previsto no estatuto da companhia. A advogada conta com a extrema confiança do governador e terá o poder de convocar qualquer órgão da administração pública para cumprir a missão.