Estratégias descumpridas na educação brasileira

Logo após a divulgação do PISA, a avaliação internacional que colocou os estudantes de ensino médio brasileiro entre o 56º e o 60º lugar entre 81 países em termos de matemática, de leitura e de ciências, a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o relatório da senadora brasiliense Damares Alves que apontou o descumprimento da maior parte das estratégias para a qualificação da educação básica do País.

O relatório concluiu que a falta de investimento, a má qualidade do ambiente escolar e as condições dos professores são fatores que refletem na falta de qualidade da educação básica.

Segundo o relatório de Damares, é preciso avançar no combate à violência na escola, definir o que é “educação básica” com base na diversidade do País, criar indicadores de permanência na escola e investir em internet e transporte, entre outras sugestões.

A distrital Paula Belmonte, que preside a Comissão de Fiscalização da Câmara, entregou pessoalmente convites aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o lançamento do Observatório Cidadão, canal de fiscalização dos gastos públicos “Será um momento histórico para o nosso Legislativo, primeiro do País a desenvolver um instrumento em que o cidadão também será nosso aliado na fiscalização dos gastos públicos”, avaliou.