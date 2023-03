Estratégia de união para as próximas eleições

Um primeiro sinal foi emitido quando Izalci usou a tribuna do Senado para cobrar do Supremo Tribunal Federal o retorno do governador

Adversário até há pouco no jogo político, inclusive em uma áspera campanha para o Buriti, o senador brasiliense Izalci Lucas se reaproximou para valer do governador Ibaneis Rocha.

Um primeiro sinal foi emitido quando Izalci usou a tribuna do Senado para cobrar do Supremo Tribunal Federal o retorno do governador. Agora, passam parte do final de semana juntos.

Izalci foi ao Recanto das Emas a convite de Ibaneis para acompanhar a entrega de obras como a reforma das piscinas do Centro Olímpico e Paraolímpico, e o viaduto. Também aproveitaram para conhecer o projeto do futuro hospital da cidade, que contará com 100 leitos.

Se essa aproximação engrenar, os defensores de Izalci esperam que ambos estejam na mesma coligação em 2026, quando se encerram os atuais mandatos. Izalci, a propósito, mantém o Buriti como sua pretensão eleitoral.

Contra a fragmentação de correntes partidárias

Tudo isso corresponde a uma estratégia de Ibaneis Rocha para as próximas eleições do Distrito Federal. O governador quer unir desde agora os partidos mais próximos do atual governo. Isso vale para MDB, PL, PP, União ou Podemos, que estão representados no governo.

Pode valer também para o PSDB de Izalci e para outras legendas, caso do PSD de Paulo Octávio. O objetivo é buscar a composição de uma chapa comum para não pulverizar esse eleitorado, ao contrário do que aconteceu nas últimas duas eleições.

Assim, Ibaneis já se reaproximou de candidatos que estiveram contra ele na primeira eleição em 2018, casos de Alberto Fraga e Rogério Rosso. Inclui também as correntes de Eliana Pedrosa e Alírio Neto, que formaram chapa à parte.

O raciocínio vale em especial para prevenir o que aconteceu na última campanha, em 2022. Se o ex-senador Paulo Octávio e o até então desconhecido coronel Moreno não tivessem lançado candidaturas, a vitória de Ibaneis seria muito mais tranquila e por margem folgada de votos.

O desafio a partir da costura dessa união é saber qual o critério para a escolha dos cabeças de chapa na hora certa.

Família Roriz com Ibaneis

Após o retorno ao Buriti, o governador Ibaneis Rocha recomeçou a receber visitas de representantes de todos os segmentos políticos do Distrito Federal.

Nesta segunda-feira, 20, foi a vez da família Roriz. Dona Weslian, viúva do falecido governador, foi quem insistiu para cumprimentar Ibaneis.

Estava com o neto, o distrital Joaquim Roriz Neto, que cobrou de forma insistente a volta do governador quando estava afastado, e também a mulher dele, a secretária de Assuntos Comunitários, Clarissa Roriz.

Roriz Neto tem reivindicações bem específicas sobre os restaurantes comunitários do Distrito Federal e sobre administrações regionais.