Estratégia de campanha

“Não há soberba na campanha; se conseguimos os atuais índices que as pesquisas mostram é porque o Ibaneis realizou muito e a população reconhece que ele pode fazer muito mais”

Após a divulgação da pesquisa IPEC que mostrou nova tendência de alta do governador Ibaneis Rocha, sua campanha ampliará a ofensiva para conquistar os eleitores indecisos. Deve insistir em que Ibaneis, que tirou o DF da estagnação em plena pandemia que parou o planeta, pode e vai fazer muito mais. A verdade é que a equipe conta com levantamentos internos mostrando que o objetivo vai bem, o que recomenda manter a linha atual. No comando da campanha, ninguém trabalha apenas para ganhar no primeiro turno, até porque sempre se considerou muito difícil esse efeito em uma disputa com tantos candidatos, incluindo um ex-governador e dois senadores da República. “Não há soberba na campanha; se conseguimos os atuais índices que as pesquisas mostram é porque o Ibaneis realizou muito e a população reconhece que ele pode fazer muito mais”, avaliou nesta quarta-feira, 28, um dirigente da campanha.

Tiroteio após debate

O governador Ibaneis Rocha acusou o oposicionista Leandro Grass, da federação PT-PV-PCdoB, de “adotar a política da mentira”, por completar já 25 peças publicitárias retiradas do ar pela Justiça Eleitoral. Segundo as contas de Ibaneis, isso representa mais do que todos os demais candidatos somados. Ibaneis também criticou Grass de, “por trás dessa cara verde que tem”, esconder quem está por trás de sua campanha. Segundo o governador, além do PT, seriam o “Agnelo que já foi preso” e o “Rollemberg que levou Brasília ao caos”, todos “sem esperança, sem desenvolvimento”.

Café da manhã nos restaurantes comunitários

O governador Ibaneis Rocha assegurou que, para os próximos quatro anos, o Buriti terá capacidade para implantar o café da manhã em todas as unidades dos Restaurantes Comunitários. A ideia, aliás, é implantar jantar também em todas as unidades. Na verdade, o café da manhã já está sendo servido em oito unidades, por 50 centavos.

Dia dos mais felizes

Questionado nesta quarta-feira, 28, sobre previsões para o dia 2 de outubro e sobre a grande polarização política existente em Brasília, o governador Ibaneis afirmou: “acho que vai ser um dia muito tranquilo, a população do Distrito Federal sempre foi muito pacífica e, assim, os dias de eleições aqui sempre ocorreram com a maior tranquilidade possível”. Ele ainda lembrou que o Tribunal Regional Eleitoral do DF está preparado para tratar de possíveis incidentes, junto às forças de segurança. “Teremos um dos dias mais felizes da nossa democracia”, concluiu o emedebista.

Pesquisa da Record

Nesta quinta-feira, a partir das 11h50 o Balanço Geral da Record TV Brasília vai mostrar o resultado da última pesquisa eleitoral feita antes do primeiro turno das eleições 2022. “Vamos atualizar e mostrar quem está na frente da disputa pelo governo do DF”, avisa a emissora. A apresentação é de Rafael Cadengue com as análises de Yuri Aschcar e Bruno Soller, do instituto real time big data.

Corrupto não é corrupto

O Tribunal Superior Eleitoral retirou, nesta quarta-feira, 28, o direito de resposta concedido ao candidato à reeleição Ibaneis Rocha contra uma propaganda veiculada pela campanha do oposicionista Leandro Grass. A decisão, do ministro Ricardo Lewandowski, atende a um pedido da coordenação de campanha de Leandro. Lewandowski alegou que a expressão “corrupto”, usada em um programa do candidato opositor, não constitui ataque à honra pessoal, mas crítica ao governo, como um todo.

Com a imagem de Reguffe

Em um esforço de última hora, o senador Izalci Lucas investe em um vídeo no qual é elogiado pelo também senador José Antonio Reguffe, como se fosse apoio eleitoral. O elogio é real, mas foi feito no passado – quando, inclusive, Reguffe ainda costurava uma candidatura própria. Mesmo assim, Izalci comenta que “é uma alegria e um orgulho receber o reconhecimento de um amigo como o senador Reguffe, um político ímpar, decente e que honrou tudo o que se comprometeu com os seus eleitores. Algo, infelizmente, raro na política hoje”.

De olho no segundo turno

Até há pouco amargando índices em torno de 5%, mas agora alçado ao terceiro lugar na pesquisa IPEC, o senador Izalci Lucas animou-se. “As pesquisas começam a demonstrar a realidade que eu tenho encontrado nas ruas, pois em todos os lugares que vou tenho encontrado uma enorme receptividade ao meu nome”, comentou. Nesta quarta-feira, 28, reuniu-se com representantes do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal, recebendo a reivindicação de que as áreas rurais da capital tenham garantias de se manter como rurais.

Contando com Bolsonaro

A campanha da ex-ministra Damares Alves pretende fazer um “comício final” na noite desta quinta-feira, 29, em Ceilândia, com presença garantida, como sempre, da primeira dama Michelle Bolsonaro. Quer levar também “todos os candidatos apoiados por Michelle e Damares”. A real expectativa da ex-ministra é que até a hora do comício – ou mesmo durante o evento – chegue enfim a declaração de voto, nela, do próprio Jair Bolsonaro.

Voto inútil

A ascensão da ex-ministra Damares Alves na corrida pelo Senado e o empate técnico que alcançou com a adversária Flávia Arruda levou correntes de esquerda falarem em “voto útil para uma representante de grupos mais pragmáticos e menos extremistas de direita” que Damares. Levou também, de imediato, a uma reação da terceira colocada Rosilene Corrêa, do PT. Nesta quarta-feira, 28, Rosilene protestou: “Vocês vão mesmo eleger uma bolsonarista?”, pergunta Rosilene em vídeo. “É isso mesmo que vocês estão pensando em fazer?”. Ela mesma responde: “Deus nos livre, que todos os anjos nos livrem, de todas elas”. Afinal, argumenta, “se vocês estão decididos a votar em mim, é porque querem mudar a política brasileira”.

Entre emedebistas

Candidato agora a deputado federal, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, fez nesta quarta-feira, 28, um balanço das últimas perspectivas eleitorais. Prudente calcula que as pesquisas já permitem firmar posição a respeito de uma provável reeleição do governador Ibaneis Rocha em primeiro turno. Afirma também que o MDB, que ele próprio preside no Distrito Federal, fará bancada na Câmara dos Deputados e que confia em sua eleição.

Provocação e revide

O ex-governador José Roberto Arruda chamou para a briga um homem que o provocou durante campanha na Estrutural. Em vídeos que circulam nas redes sociais, alguém filma de cima o trio elétrico da campanha, em que o ex-governador pede votos ao lado da esposa, Flávia Arruda, que concorre ao Senado. Um homem, que não aparece nas imagens, grita que Arruda é “cara de pau”, e Flávia responde: “Foi ele quem fez essa cidade”. O eleitor, então, responde que não acredita nisso, ao que Arruda diz: “Não fiquei deitado na rede, não, seu vagabundo. Vagabundo. Desce aqui para você ver”. “Você estava na cadeia”, replica o homem. Arruda, então, segue fazendo o comício normalmente.

PSOL promete apoio no segundo turno

Com 2% nas intenções de voto, a candidata do PSOL ao Buriti, Keka Bagno, comprometeu-se a apoiar qualquer candidato de esquerda que passe a um eventual segundo turno. Em outros tempos, o PSOL evitou manifestar apoios. “Se a esquerda estiver no segundo turno nós temos responsabilidade de estar ao lado do nome que for para esse segundo turno”, garantiu Keka nesta terça-feira, 27.