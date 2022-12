Está com tudo

A dois meses da eleição interna, o presidente da Câmara garantiu nesta quarta-feira, 30, um segundo mandato com o apoio de ao menos 15 partidos, mais de 300 votos

Está inviabilizada qualquer candidatura de enfrentamento à reeleição do atual presidente da Câmara Legislativa, Arthur Lira. Do PL de Jair Bolsonaro ao PT de Lula, quase todos os partidos se renderam à força de Arthur Lira, calibrada pelo manejo hábil do orçamento secreto.

A dois meses da eleição interna, o presidente da Câmara garantiu nesta quarta-feira, 30, um segundo mandato com o apoio de ao menos 15 partidos, mais de 300 votos.

Além de PL, PT e do próprio PP de Lira, subiram no mesmo palanque União Brasil, Republicanos, PDT, PV, PCdoB, PSB, Podemos, PSC, Patriota, Solidariedade, PROS e PTB. O MDB, que comandou a resistência a ele dois anos atrás, deve ir pelo mesmo rumo. Pode, portanto, haver uma oposição simbólica, como acenam PSOL e Rede, mas jogaria só para a plateia.