Esquerda se senta à mesma mesa

O evento foi organizado por 70 entidades vinculadas à agricultura familiar e à defesa do meio-ambiente

Todos os candidatos da esquerda do Buriti, mais Lucas Salles, da Democracia Cristã, sentaram-se à mesma mesa neste final de semana. Mas não foi para discutir agendas comuns e muito menos eventual unificação de candidaturas. Renan Arruda do PCO, Robson Silva do PSTU, Keka Bagno do PSOL, Salles e mais Leandro Grass da federação PT-PV-PCdoB participaram lado a lado de ato em defesa das águas, no Espaço Panorama, Núcleo Rural Tamanduá, junto ao Lago Norte. O evento foi organizado por 70 entidades vinculadas à agricultura familiar e à defesa do meio-ambiente.

Contra a expansão urbana

As entidades, entre elas várias prefeituras comunitárias, se opõem à urbanização de áreas como o Lago Oeste, vistas como rurais e fornecedoras de água, assim como à expansão de espaços urbanos como o Taquari, prejudicando ou mesmo bloqueando nascentes. Robson, do PSTU, aproveitou para defender que a política agrária esteja na mão dos movimentos sociais, através de conselhos populares. Também se comprometeu a defender a luta das comunidades contra a especulação imobiliária e o agronegócio, para garantir a preservação do cerrado e dos mananciais do DF.

Reflorestar

Já Leandro Grass, da federação PT-PV-PCdoB, prometeu criar uma política forte de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas e do zoneamento econômico-ecológico. Afinal, disse, “nós temos visto o crescimento urbano desordenado se ampliar, a cada ano, no DF, com efeito direto na preservação das águas, porque, na medida que a ocupação irregular de terras avança para áreas sensíveis, como córregos e nascentes, aumenta o risco de desabastecimento das bacias”. Os organizadores do ato lembram que a região de cerrado que engloba o Distrito Federal e o Entorno não tem rios caudalosos, mas é um território repleto de nascentes com grande quantidade de mananciais e por isso ganhou o nome de berço das águas. A reserva de Águas Emendadas concentra nascentes que dão origem às bacias hidrográficas do Paraná e de Tocantins — duas das maiores do País.

Aposta

Seguindo-se à última pesquisa de intenção de voto, o ex-governador Rodrigo Rollemberg lançou um desafio. “Aposto”, afirmou Rollemberg, “que o Distrito Federal terá segundo turno e que provavelmente será entre Ibaneis e Leandro Grass que já empatou tecnicamente com Paulo Octávio e Leila Barros”. É, claro, um aceno do ex-governador, que tenta eleger-se deputado federal, para capitalizar os méritos do crescimento de Grass a seu partido político. Afinal, Rollemberg assegura que “o apoio do PSB ao Leandro Grass está surtindo efeito”. É que, atendendo a pressões da cúpula do PSB, seu candidato Rafael Parente, concordou em retirar seu nome, dando apoio a Grass. De todo jeito, vale colocar esse crescimento em perspectiva. Pela pesquisa citada por Rollemberg, o governador Ibaneis Rocha tem hoje 42,8% das intenções de voto e Leandro Grass, só 5,5%.

Consolidação

Já o governador encarou os resultados sob prisma exatamente contrário. “A cada dia que passa as pesquisas consolidam a vontade do povo do Distrito Federal de continuar avançando em todas as áreas da nossa cidade”, faturou. Mas Ibaneis pretende manter o ritmo de campanha. Avisou que “não é hora de se acomodar e vamos continuar trabalhando para conquistar cada vez mais votos e fazer desta a maior votação de reeleição da história do DF”.

Disparidade

Ainda no capítulo só para lembrar, o PSB destinou a Rollemberg e a Israel Batista, também candidato à Câmara, mais de R$ 2 milhões. A cada um. Já Rafael Parente não recebeu um centavo sequer.

Combate às filas

Candidato ao Buriti pela coligação PSD-Podemos-PSC, o ex-senador Paulo Octávio aproveitou os eventos de campanha desta segunda-feira, 5, para colocar como prioridade a criação de empregos e renda. Prometeu criar 10 mil postos de trabalho no primeiro mês de governo e “abrigar esses 270 mil desempregados de hoje”. Comprometeu-se também a acabar com as filas, tanto na assistência social quanto na Saúde. Entre as metas está zerar as filas de cirurgia na saúde pública em dois meses. “Pretendo que no meu governo não tenhamos filas, nós teremos atendimento de alto nível na figura de mais alto nível que é o cidadão”.

Sem analfabetos

Paulo Octávio disse que é um antigo sonho poder colocar uma placa na entrada de Brasília, avisando que “não temos analfabetos na capital”. Nesse sentido, pretende apostar em escolas de tempo integral. “Eu tive uma boa formação em escolas públicas do Distrito Federal e o ensino em tempo integral é uma necessidade”, afirmou. O candidato se propõe a analisar o modelo das escolas militarizadas, oficialmente chamadas de gestão compartilhada, lembrando que o modelo recebe elogios e críticas da população, em igual proporção.

Coreografia

A campanha da deputada Flávia Arruda ao Senado, agora mais integrada à do ex-governador José Roberto Arruda à Câmara, desenvolveu uma dancinha coreografada. Vale para o carro de som e vale para eventos, sempre com Flávia ao centro. Outros participantes das festas e caminhadas entram na dança. Celina Leão, candidata a vice na mesma chapa, já deu seus passinhos e se mostrou muito à vontade. E, sim, o ex-governador Arruda participa, embora sem mostrar a mesma desenvoltura de Flávia.

Adeus a Scartezini

Faleceu no domingo, 4, o jornalista Antonio Carlos Scartezini, um dos mais completos profissionais de sua geração. Tinha 77 anos. Nascido em Goiânia, Scartezini mudou-se bem jovem para Brasília, onde se formou em Sociologia pela UnB. Trabalhou no Jornal de Brasília, Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e Veja, quando se transferiu para Belo Horizonte e, depois, para São Paulo. Retornando a Brasília, passou pela Folha de S. Paulo e Correio Braziliense. Sempre trabalhou na cobertura política, onde se destacou pela habilidade em cultivar fontes de informação, o que se traduzia no acesso privilegiado aos bastidores da notícia. Um exemplo pode ser dado na série de conversas que conseguiu manter com o general Garrastazu Médici, o mais fechado presidente do regime militar, que nunca deu uma entrevista em sua vida. Pacientemente Scartezini procurou Médici, já ex-presidente, e manteve várias conversas com ele, com o compromisso de nada publicar sem expressa autorização – que na verdade nunca foi dada. As informações renderam livro, Segredos de Médici, um dos dois publicados por Scartezini. O outro, Doutor Ulysses, é o resultado da longa convivência do jornalista com o deputado e líder civil do combate à ditadura, outra fonte cultivada pelo profissional ao longo de anos. Scartezini cobriu a política nacional ao longo da ditadura militar, da abertura política, da Constituinte e dos governos civis que se seguiram, sempre se destacando pelo cuidado com os textos e pela exclusividade das informações.

Dia da Chihuahua

Candidata à reeleição, a deputada brasiliense Bia Kicis resolveu aproveitar o Dia Mundial do Cachorro para elaborar uma peça de campanha. Posou com a cadelinha chihuahua Laila, visitante frequente de seu gabinete da Câmara, para uma série de imagens que vem postando nas redes sociais.

Cabo eleitoral no Sul

Formalmente, o presidente Jair Bolsonaro apoia a candidatura de Flávia Arruda para o Senado. E a sua mulher, a primeira dama Michelle, assumiu a defesa de outra ex-ministra, Damares Alves, que disputa a mesma vaga. Mas a relação anda estranha. Bolsonaro organizou uma expedição de Brasília para socorrer seus candidatos ao governo e ao Senado pelo Rio Grande do Sul, que andam mal das pernas. Levou Michelle e, de quebra, Damares Alves, mostrando uma proximidade acima da previsível. Damares explicou: “eu, Michelle e o presidente Bolsonaro vamos fazer um rasante pelo Rio Grande do Sul em apoio a dois grandes homens”. Referia-se ao também ex-ministro Onix Lorenzoni, que disputa o governo e caiu para segundo lugar nas pesquisas, e o vice-presidente Hamilton Mourão, que amarga a terceira colocação. Os três falaram em um megacomício com a participação de seis mil mulheres.