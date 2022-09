Esperanças para um segundo turno

De qualquer forma, diz Rosilene, indicam agora tendência para as correntes de oposição, o que anima os integrantes de sua aliança

Candidata a senadora na chapa da federação PT-PV-PCdoB, a sindicalista Rosilene Corrêa registra que aumentou muito a possibilidade de um segundo turno na eleição brasiliense, se mantidos a tendência e o ritmo da última pesquisa IPEC, que indicam o cabeça de sua chapa Leandro Grass nessa nova eleição. Para ela, porém, as alianças para esse segundo turno ainda são duvidosas, pois não se tem clareza de como os demais candidatos se movimentarão, em especial Leila Barros, Paulo Octávio e Izalci Lucas. Afinal, as pesquisas não mostram uma polarização. De qualquer forma, diz Rosilene, indicam agora tendência para as correntes de oposição, o que anima os integrantes de sua aliança.

Não é simples disputa de mulheres

Enquanto as últimas pesquisas a colocam em uma linha de ascensão, bem mais perto das rivais Flávia Arruda e Damares Alves, Rosilene Corrêa considera crucial para sua campanha mostrar que não se trata, de forma alguma, de uma disputa entre três mulheres, mas entre dois polos absolutamente opostos. “Damares assume muito mais determinados pontos, como na agenda de costumes, enquanto Flávia, até por ter ficado isolada na liderança, evitou se expressar sobre isso, mas ambas são expressão da mesma corrente, pois integraram o mesmo governo e nunca desautorizaram nenhuma posição do presidente Bolsonaro, nem mesmo quando hostilizava as mulheres”, diz Rosilene. Essa postura definirá esses últimos dias de campanha. Ela constatou que muitos eleitores de Lula ainda desconhecem seu nome – assim como o de Leandro Grass – e isso pode conferir novo impulso. Só para lembrar, a pesquisa Brasmarket mostra Damares com 25,2%, Flávia com 23,7% e Rosilene com 5,1%. Na pesquisa do IPEC, Rosilene já tem 7%.

Com Michelle

Damares Alves organiza nesta sexta-feira, 23, café da manhã de uma certa Frente Cristã Unidos pelo Brasil, no Setor Hoteleiro Sul. A atração é a presença de Michelle Bolsonaro.

Troca de apoios

Candidato a uma vaga de deputado federal, o ex-secretário Alberto Fraga prometeu apoio a Paulo Octávio, que disputa o Buriti em um encontro na manhã desta quinta-feira, 22, quando faziam campanha no comércio da Avenida Principal de Brazlândia. Concorrendo pelo PL, Fraga em tese estaria no palanque do governador Ibaneis Rocha, mas os dois nutrem uma inimizade histórica. Na conversa com Paulo Octávio, que disputa pelo PSD, Fraga avisou: “nunca vi ninguém falar mal de você então pode contar com nosso apoio”. De seu lado, Paulo Octávio também se desmanchou em elogios a Fraga, chamando-o de especialista em segurança, por ser policial militar, e lembrando que já foi secretário de Transporte.

Tudo em família

Ambos em campanha para distrital, Joaquim Domingos Roriz Neto e Dedé Roriz encontraram-se por acaso na Rodoviária do Plano Piloto. Foi uma festa. Tiraram o atraso da conversa e tornaram claro que um torce pelo outro. E que não há intrigas entre eles. Nem mesmo intrigas familiares.

Viadutos para o Jardim Botânico

A construção de dois viadutos para o Jardim Botânico foi anunciada nesta quinta-feira, 22, pelo governador Ibaneis Rocha durante visita à cidade, antes de passar por São Sebastião e Paranoá. A licitação para a construção dos viadutos será retomada após a liberação do Tribunal de Contas do DF, que está para sair. Esse projeto será erguido entre a DF-001 e a DF-035, próximo a subida da QI 23 do Lago Sul. Em São Sebastião, o plano é construir o hospital regional, que terá 100 leitos, sendo 20 de UTI.

Identificação com JK

Candidato a deputado federal pelo PSD, André Kubitschek vem exibindo cada vez maior identificação com o nome do bisavô Juscelino Kubitschek. Aos 29 anos, ele tem ido ao encontro do povo, seja nos transportes coletivos, na Rodoviária, nas administrações regionais do DF ou mesmo em eventos sociais. Para ele, não há cidade longe ou perto. Na terça-feira, 20, ele começou o dia na ADE de Águas Claras, visitando empresas e constatando os problemas do local, como asfalto ruim, lixo nas ruas, segurança pública ineficiente e ligações clandestinas de água.