Equipe volta a se reunir

O Choro no Eixo serviu para um encontro, que poderia até ser casual, dos principais integrantes da segunda fase do governo Rodrigo Rollemberg.

Só para lembrar, após um início tumultuado, de guerra entre o Buriti e a Câmara Legislativa, além do esfacelamento da base política do governador, um novo time entrou em campo para estabilizar o jogo.

Foram justamente os participantes do encontro no Eixo. Além do governador Rodrigo Rollemberg estavam lá Valdir Oliveira e Sérgio Sampaio.

Valdir Oliveira foi quem recuperou o diálogo entre o Buriti e o empresariado brasiliense, enquanto Sérgio Sampaio, chamado para a Casa Civil, estabilizou a administração e reconstruiu laços com os distritais. Valdir hoje é cotado para ser o candidato ao Buriti do PSB, partido dele e de Rollemberg.