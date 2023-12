Equiparação traz estímulo especial

O governador Ibaneis Rocha reforçou que as ações representam a oportunidade de, estando no governo, “fazermos coisas boas que transformam a vida das pessoas”.

Com a assinatura, nesta segunda-feira, 11, da lei que equipara o valor da Bolsa Atleta paga aos esportistas olímpicos ao dos atletas paraolímpicos, serão beneficiados de imediato 120 atletas e guias, além de garantir um investimento de R$ 1,8 milhão por ano, valor reajustado pela inflação.

No esporte de alto desempenho, isso se explica bem: nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago do Chile, encerrados em novembro, o Brasil obteve a melhor campanha da história, com 343 medalhas, sendo 15 de ouro, 98 de prata e 89 de bronze.

Deste total, 97,66% dos paratletas participantes recebem Bolsa Atleta. Esse desempenho chama a atenção e reflete a necessidade de equiparação, avaliou o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro: “Trazemos essa igualdade entre o esporte olímpico e o paralímpico e também dignidade para esses atletas, pois sabemos as dificuldades que um atleta convencional enfrenta, imagina os paraolímpicos”.

A bolsa paga chegava a ter uma defasagem de até 50%, mas agora todos receberão o mesmo valor. “No Parapan, tivemos 23 atletas de Brasília, e aqui temos 12 centros olímpicos e paralímpicos para que eles possam treinar”, citou Julio Cesar.