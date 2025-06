Entre letras e folhas

No embalo do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Feira do Livro de Brasília ganha edição especial e começa no próximo dia 5, no Complexo Cultural da República. Literatura, sustentabilidade e educação andam juntas até o dia 14, com entrada gratuita e programação para todas as idades.

Na abertura, o destaque vai para o tributo a Belchior, com direito a show de Alessandra Terribili e o lançamento do livro “Belchior – A construção de um mito na literatura do cordel”, do jornalista e cordelista Alberto Perdigão.

A programação conta ainda com autores convidados, oficinas, contação de histórias, expositores da economia verde e a simpática Carreta Literária, que estaciona por lá para encantar leitores de todas as idades.