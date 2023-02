Entre amigos

Damares aproveitou para apresentar seu primeiro projeto, uma emenda ao Código Penal que qualifica como crime hediondo explorar sexualmente crianças

A recém-empossada senadora Damares Alves escolheu estrategicamente onde se sentará no plenário. Fica sempre que possível ao lado de dois outros integrantes do governo Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes, eleito por São Paulo e o ex-vice Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul.

Damares e Mourão pertencem ao Republicanos, que conta com mais outros dois senadores – sentados em outros pontos. Nessa sessão também estava presente mais um ex-ministro de Bolsonaro, o antigo juiz Sérgio Moro, só que instalado bem longe.

Damares aproveitou para apresentar seu primeiro projeto, uma emenda ao Código Penal que qualifica como crime hediondo explorar sexualmente crianças, adolescentes e deficientes.