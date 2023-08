Encrencas à vista para o Republicanos brasiliense

O que interessa é o que está por baixo, como a liberação de emendas e de cargos relevantes a nível nacional

É apenas um gesto simbólico a nomeação de dois obscuros deputados federais, um deles do Republicanos, para o ministério de Lula. Fica apenas a pontinha do iceberg de fora.

O que interessa é o que está por baixo, como a liberação de emendas e de cargos relevantes a nível nacional. Com isso, o governo Lula poderá contar com uma proporção muito alta dos 41 deputados federais do partido – assim como de uma parcela menor dos 49 do PP de Arthur Lira. No Senado, o jogo é muito mais complicado.

Os quatro senadores da bancada não só têm discurso fortemente antipetista como devem seus mandatos a eleitorados idem.

A brasiliense Damares Alves avisou sempre que não fará o L em momento algum. Não se imaginam votando com Lula a própria Damares ou o general Mourão, ex-vice de Bolsonaro. Também não há razões para acreditar que fiquem tão desconfortáveis a ponto de trocar de partido, o que é liberado para senadores.

Farrinha desmantelada

Se o futuro ministro do Republicanos, Sílvio Costa Filho, é pouco conhecido em Brasília, seu pai Sílvio Costa tinha um perfil folclórico e desbocado que lhe conferia ampla popularidade no Congresso durante os três mandatos de deputado que exerceu.

Certa vez, em um Piantella lotado – para quem não se lembra, era o restaurante favorito de parlamentares e jornalistas até seu fechamento em 2016 – Sílvio Costa pai jantava com um ministro de Lula, quando entrou o ex-poderoso Antonio Palocci, demitido da Fazenda após escândalo em uma casa que alugava em Brasília com seus assessores vindos de Ribeirão Preto.

Sílvio Costa levantou-se, correu para Palocci, abraçou-o e disparou, com seu vozeirão: “meu ministro favorito, você mora para sempre em meu coração, mas vamos combinar, ministro, farrinha desmantelada aquela, não?”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o Distrito Federal pouco muda

A voraz adesão do Republicanos ao Planalto de Lula muda pouco ou nada na política de Brasília. É verdade que o partido tem a maior bancada federal da capital, mas está todinho embarcado no Buriti de Ibaneis Rocha.

O mais antigo deputado federal do partido, Júlio César Ribeiro, está instalado na Secretaria de Esportes, seu suplente Paulo Fernando é um dos antipetistas mais fervorosos do Congresso e Gilvan Máximo não perde uma oportunidade para mostrar sua lealdade sequiosa a Ibaneis. Resta o campeão de votos Fred Linhares, mas por enquanto também afinadíssimo com o Buriti.

O partido tem outras secretarias, como a do ex-distrital Delmasso e apoia Ibaneis na Câmara Legislativa, embora só com um distrital.