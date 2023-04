Encontros no Memorial JK

Os anfitriões Paulo Octávio, Anna Christina Kubitschek Pereira e André Kubitschek ficaram por longo tempo conversando com os convidados

O lançamento do livro do jornalista Silvestre Gorgulho no Memorial JK abriu espaço para muita conversa política.

Os anfitriões Paulo Octávio, Anna Christina Kubitschek Pereira e André Kubitschek ficaram por longo tempo conversando com os convidados.

Quem apareceu de repente foi o ex-governador José Roberto Arruda, amigo de longa data de Silvestre, que foi seu secretário de Cultura. Arruda estava alegre e foi muito cumprimentado, mas em meio a conversa admitiu que a vida não anda fácil.

Só para lembrar, o livro de Silvestre, De Casaca e Chuteiras, é considerado um marco nas histórias – nele cruzadas – do ex-presidente Juscelino Kubitschek e do Rei Pelé, sem falar, claro, nas revelações sobre Brasília.