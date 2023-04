Empresários vão capacitar turma do Bolsa Família

O objetivo é oferecer capacitação para pessoas inscritas no Cadastro Único (Cad Único) – que recebem benefícios do programa Bolsa Família

O distrital Chico Vigilante levou empresários do Distrito Federal nesta segunda-feira, 17, para conversar com o ministro d Desenvolvimento Social, Wellington Dias, sobre uma ação integrada que envolva Executivo Federal, Executivo e Legislativo distritais, bem como representantes do comércio, construção civil, indústria e serviços.

O ministro Wellington Dias avisou: “espero que seja possível caminhar no sentido de o Distrito Federal ser visto como uma referência no país em termos de redução da pobreza e da extrema pobreza”.