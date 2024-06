Em debate a sustentabilidade na administração pública

Na próxima segunda-feira, 24, a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realizará uma audiência pública como parte da Virada Parlamentar Sustentável.

Com o tema “Desafios e Oportunidades: Sustentabilidade na Administração Pública Brasileira”, o evento visa discutir e promover práticas sustentáveis no setor público. A audiência foi requerida pelo deputado brasiliense Reginaldo Veras e pela colega acreana Socorro Neri, com o objetivo de identificar desafios, compartilhar melhores práticas e desenvolver estratégias integradas para avançar em direção a uma sociedade mais sustentável, tanto no âmbito público quanto no privado.