Eleições diretas na OAB

Após ato de advogados que cobraram mais celeridade na tramitação do Projeto de Lei 1123/2022, que altera o Estatuto da Advocacia para estabelecer eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a deputada brasiliense Bia Kicis foi designada relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

O ex-secretário da Receita Everardo Gueiros, um dos defensores da proposta de eleições diretas e responsável pela manifestação, comemorou o avanço na tramitação.

“Quero agradecer às deputadas Caroline de Toni e Bia Kicis, e aos deputados Coronel Meira (PL-PE) e José Medeiros (PL-MT), que nos receberam e acolheram ao pedido da advocacia brasileira. Depois de 40 anos de eleições diretas no Brasil, a Ordem ainda não tem eleições abertas para a escolha do presidente e da diretoria”, afirmou.

O ato, realizado quarta-feira, 5, reuniu advogados de diversas unidades da federação, como Brasília, São Paulo, Pernambuco e Piauí.