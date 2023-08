Ela dá o tom político

Foi depois ao programa Renova DF, onde falou da “felicidade por incentivar tantas pessoas a correrem atrás dos seus sonhos”

Em menos de 24 horas, a vice-governadora Celina Leão deu tom político a dois eventos com enormes plateias. Reuniu deputados, entre eles o federal Rafael Prudente e o distrital Robério Negreiros, para a aula inaugural do 2º Ciclo do Qualifica DF, que oferece cursos com duração de 240 horas, distribuídos em 20 horas semanais e nas profissões que mais contratam no DF.

“Esse é um programa que cria oportunidades para quem quer oportunidade e o GDF investe nas pessoas que queiram se qualificar, com lanches, transporte e ainda tem o pós-curso, com o encaminhamento pela Secretaria do Trabalho para as agências do trabalhador”. Foi depois ao programa Renova DF, onde falou da “felicidade por incentivar tantas pessoas a correrem atrás dos seus sonhos”.

O programa tem o objetivo qualificar os aprendizes em diferentes profissões, como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. Falou sempre para auditórios superlotados.