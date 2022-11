Educação é prioridade para deputada

A parlamentar garante que o investimento em educação continuará sendo prioridade na Câmara Legislativa

A poucas semanas de terminar o mandato como deputada federal, Paula Belmonte aproveitou a abertura do evento AgriCerrado do IFB para reafirmar o compromisso com o Instituto.

Ao longo dos quatro anos, a parlamentar destinou mais de R$ 20 milhões para investimentos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo dos 11 campi do DF. “Tenho muita honra em ser reconhecida como parceira do IFB.

Uma instituição responsável pelo ensino prático e transformador na vida dos jovens brasilienses”, avisou Paula.

