EAD: MEC revela desconhecimento sobre a modalidade no país

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado federal Professor Israel (PV-DF) comentou resposta que ele e outros três colegas receberam do MEC, há poucos dias, sobre pedido de informações feito ao ministério. A pasta disse, oficialmente, que desconhece a realidade do alcance do ensino remoto no país.

‘Descaso’- “A resposta só comprova a completa falta de gestão no ministério e o descaso do governo federal com a educação brasileira”, afirmou. “É um absurdo! Não há uma coordenação nacional para auxiliar estados e municípios no enfrentamento da crise provocada pela pandemia, sequer existem dados e pesquisa a respeito”, criticou ele.

Quebra de decoro

Pegou mal live realizada na última quinta-feira (31) pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) para discutir projeto de Fake News que tramita na Câmara. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse que vai pedir a abertura de procedimento contra Bia por falta de decoro.

Gabinete do ódio – A parlamentar conversou, na live, com o blogueiro Allan dos Santos, que está fora do país e é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento no chamado “gabinete do ódio”. “Considero erro gravíssimo dar voz a um investigado que está fora do país”, disse o advogado. Bia Kicis não se manifestou sobre a declaração.

Estrada do Monjolo

O deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT) divulgou que a estrada do Monjolo e região – DF-131—, em Planaltina, vai ser finalmente asfaltada. Conforme contou, ele definiu, durante reunião com o presidente do DER, Fauzi Nacfur, na última semana, detalhes para os alinhamentos finais da obra.

Emenda parlamentar – “Recebi sinal verde do governador Ibaneis Rocha para resolvermos de vez essa situação”, disse Abrantes, que é líder do governo na Câmara Legislativa do DF. Segundo explicou, parte da verba para a obra sairá de emenda do Executivo e parte será destinada por meio de emenda parlamentar.

Mais um

A retomada das sessões da CLDF, a partir desta semana, acontecerá sem a presença do deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC), que se recupera desde a noite de sábado de covid-19. Ele recebeu o diagnóstico confirmando a doença no último sábado (1).

Protocolos – Pedrosa informou à coluna que teve febre alta, dores no corpo e dificuldade de respirar, mas agora já apresenta bom estado de saúde. Está em casa, sendo acompanhado pelos médicos da família e seguindo todos os protocolos estabelecidos.

Negativo – Já o deputado distrital Daniel Donizet (PSDB) comunicou que está totalmente bom da doença. Também vitimado pela covid-19, ele fez um teste na última semana que comprovou sua recuperação.

Perigo – Donizet pediu a todos que se cuidem. Conforme contou, teve sintomas leves da doença. “Nem todos tiveram a sorte que eu tive. Precisamos ter consciência de que esse é um vírus perigoso”, frisou.

Adiamento

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) seguiu o voto do relator do processo de contas do Governo do DF, conselheiro Manoel de Andrade, e adiou por dez dias a manifestação acerca da versão preliminar do Relatório Analítico e Parecer Prévio do exercício de 2019.

Mais prazo – A decisão contou com voto favorável dos sete conselheiros do TCDF. E atendeu ao pedido do GDF para concessão de prazo de 30 dias diante das dificuldades impostas pela pandemia. O plenário da Corte ainda vai deliberar sobre a nova data da sessão especial para a apreciação das contas de 2019.

INPC para professores

Além de lutar para evitar que as aulas da rede pública de ensino sejam retomadas, o SinPro-DF tem travado outra batalha da categoria, contra o projeto em tramitação na Câmara que institui o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como índice de reajuste do Piso Nacional do Magistério.

Contramão – A matéria estava engavetada e voltou à discussão após a aprovação do novo Fundeb. Na avaliação de sindicatos diversos e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação (CNTE), o texto propõe o congelamento de salários de professores e educadores, indo na contramão do que estabeleceu o Fundeb quando foi criado.

Alerta

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) se destacou na cobrança que fez durante a votação da linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem suas folhas de salário durante a pandemia, na última semana.

“Para o povo” – Ao votar pela aprovação da matéria, Erika criticou o que chamou de “baixo nível de execução dos recursos” e pediu que não eles sejam diminuídos. “Estamos falando aqui de empresas que empregam majoritariamente o povo brasileiro”, alertou.

Sem seletividade – “São empresas, portanto, que precisam ter recursos necessários para honrar a folha de pagamento, para ter capital de giro. Enfim, elas precisam ter um crédito que não seja seletivo”, defendeu a parlamentar.

Campanha

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR) está lançando este mês campanha intitulada “Agosto de Dom Bosco”, para promover o turismo religioso e homenagear este religioso.

Tour online – Segundo a titular da pasta, Vanessa Mendonça, a iniciativa envolve desde missa campal transmitida pela internet a atividades on line, voltadas para circuitos que remetam à história de Dom Bosco em Brasília.

Bike em Dia

Fez sucesso, no fim de semana, a retomada, pelo Detran-DF, do projeto intitulado “Bike em Dia”, na avenida W3. A iniciativa envolve manutenção preventiva das bicicletas e repasse, por agentes do órgão, de informações sobre as normas que os ciclistas devem respeitar nas ruas e ciclovias, além de itens obrigatórios de segurança.

Vidas – “O Detran não administra apenas veículos, mas também vidas. Estamos preparando campanhas publicitárias direcionadas aos ciclistas, pedestres e corredores de rua, e vamos executar ainda mais ações educativas”, disse, empolgado o diretor-geral do Detran, Zélio Maia.