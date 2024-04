Já está na rede um livraço. Na verdade, uma grande reportagem sobre o final da Segunda Guerra Mundial, com a rendição dos japoneses após o lançamento de duas bombas atômicas e revelando em pormenores um episódio muito pouco conhecido.

Enquanto obteve enorme cobertura o tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos de guerra nazistas sobreviventes a Hitler, poucos conhecem um tribunal semelhante, criado no Japão e muito mais polêmico do que o alemão.

Ainda sem tradução para o Português, Judgement at Tokyo (Julgamento em Tóquio) é uma investigação extremamente minuciosa do jornalista Gary J. Bass e traz informações extremamente esclarecedoras inclusive sobre o jogo político que levou à preservação do imperador Hirohito.

Como excelente livro-reportagem, traz pormenores interessantíssimos e, nessa apuração minuciosa traz até fatos pitorescos, capazes de interessar a públicos muito detalhados. Bass detalha, por exemplo, um importante depoimento de respeitado ex-ministro japonês, Toshikasu Kase, sobre a fúria bélica dos militares de lá.

Conta até que, mais de dez anos depois, Kase foi nomeado embaixador do Japão nas Nações Unidas e levou para Nova York uma sobrinha querida. Chamava-se Yoko Ono e lá conheceu ninguém menos do que John Lennon. Fica no ar uma dúvida atroz. Se Kase tivesse deixado a sobrinha em casa, seria possível que os Beatles sobrevivessem até hoje, como os Rolling Stones?