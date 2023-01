Duas tentativas de criar CPIs

Parece improvável que se consiga chegar lá. O PV, que integra a federação PT-PV-PCdoB, também entrou com um pedido de impeachment

Líder da bancada do PT na Câmara Legislativa, o distrital Chico Vigilante foi o primeiro a entrar com um pedido de CPI para investigar as invasões e a depredação, após reunião da cúpula do partido.

O requerimento é assinado pelos três deputados de seu partido. Uma hora depois, o bloco PSOL-PSB também apresentou um pedido de CPI, alegando que a aglomeração de radicais na área central de Brasília já dava indicativos de mobilização violenta e antidemocrática”, sendo necessário, portanto, investigar se houve conivência por parte das autoridades”.

Também tem três assinaturas, mas corria paralelamente ao pedido do PT. O número mínimo de assinaturas para conseguir uma CPI é de oito distritais. Mesmo se unindo os dois requerimentos, só se chega a seis assinaturas.

Parece improvável que se consiga chegar lá. O PV, que integra a federação PT-PV-PCdoB, também entrou com um pedido de impeachment do governador, apoiado pelo PSOL e pela Rede, mas a tramitação é ainda mais difícil do que a criação de CPI.

O próprio presidente da Câmara Legislativa, Wellingtou Luiz, reconheceu no final da tarde que não há clima para o impeachment de Ibaneis e acusou a oposição de “oportunismo político”.