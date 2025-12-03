Doria, fora da política, mas com respeito

O ex-governador de São Paulo e hoje presidente do grupo Lide, João Doria avaliou o ambiente político do País. “Tomei uma decisão de sair da política e sair da vida partidária também. Consciente, cuidadosa, zelosa. Ela não foi impetuosa, nem fruto de um momento de desassossego, e sim uma decisão bem pensada, bem raciocinada”, destacou, afirmando que não volta à política.

“Eu respeito a atividade pública, a política e os políticos. Não será com ódio, com discurso divisionista, com o discurso de pobres contra ricos. Esse não é o caminho. O caminho adequado para o Brasil é o diálogo e o entendimento”, disse Doria.

Só para lembrar, João Dória foi prefeito de São Paulo, governador paulista e por pouco não disputou a presidência da República.