Donald Trump cidadão honorário de Brasília 

O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) protocolou, na terça-feira, um projeto de decreto legislativo dando ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o título de cidadão honorário de Brasília.

O parlamentar nasceu no país norte-americano e coaduna com as ideias do presidente estadunidense, que no seu segundo mandato à frente da Casa Branca, tem causado pânico nas bolsas de valores pelo mundo, com o chamado “Tarifaço”, além de críticas a aliados históricos, como a União Europeia e o próprio Brasil, e a deportação em massa de imigrantes.

Segundo Roriz Neto, a aprovação do projeto é justificada pela “defesa dos valores conservadores” e “em defesa da sociedade brasiliense”.