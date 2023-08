Eudoro vem a ser pai do ex-governador e hoje ministro Camilo Santana, que fez a maior parte da carreira política no partido

Partiu do Ceará manobra que pretende carrear dissidentes do PDT para o PSB. Antigo aliado da corrente política do presidenciável Ciro Gomes, o ex-deputado Eudoro Santana assumiu a presidência regional do PSB.

Eudoro vem a ser pai do ex-governador e hoje ministro Camilo Santana, que fez a maior parte da carreira política no partido, só bem depois migrando para o PT.

Sua indicação sinalizaria abrigo para os descontentes do atual alinhamento do PDT, a começar pelo próprio Ciro, mais o ex-prefeito Roberto Cláudio e o deputado federal André Figueiredo.

A manobra, claro, não se limitaria ao Ceará, mas procuraria receber adesões em todo o País, aí incluído o Distrito Federal.