Do Gabinete do Ódio ao Gabinete da Ousadia

A senadora brasiliense Damares Alves cobrou nesta quarta-feira, 12, da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vinculada à Advocacia-Geral da União, que o órgão atue para responsabilizar o influenciador petista Thiago dos Reis por disseminação de notícias falsas.

Na verdade, esse pedido vinha sendo esperado há pelo menos uma semana, até como represália aos ataques feitos ao “Gabinete do Ódio no governo Bolsonaro. Reis é citado em reportagens como disseminador de desinformação com uso de agressividade contra adversários políticos do atual governo. Ligado ao PT e comandado pelo deputado petista Jilmar Tatto, o grupo opera na internet e admitiu chamar-se Grupo da Ousadia, para evitar a comparação com o Grupo do Ódio, cujo controle era atribuído a Carlos Bolsonaro, o filho 02 do então presidente.

O grupo petista admitiu reunir-se, mas negou que trabalhasse com ódio. Só definiria estratégias para as mídias sociais petistas. Foi até fotografado em reunião. Seja como for, os bolsonaristas agora dão o troco.

Novos instrumentos

No seu novo ataque, Damares recorre a um instrumento que, em princípio serviria para atacar Gabinetes do Ódio. Como lembrou a senadora, a Portaria Normativa PGU/AGU nº 16, de 4 de maio de 2023 estabeleceu as competências da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, criada com a missão de atuar com o foco na guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, com especial enfoque no combate à desinformação.

Pela lógica de Damares, se essa procuradoria teria competência para atacar o Gabinete do Ódio, deveria também tomar medidas sobre o similar petista.

“No contexto ora denunciado”, afirmou Damares, “a matéria jornalística aponta que o referido influenciador digital é alimentado por fontes do Governo, o que soa contraditório, pois o próprio Governo criou um órgão para combater a desinformação, razão pela qual deveria ter o compromisso com a verdade”.