Do alto do carro de som

O principal efeito eleitoral da decisão do TRE, além de abrir caminho para a eleição de Arruda, é reforçar, em muito, a situação do seu partido

Foi do alto de um carro de som que o ex-governador José Roberto Arruda comunicou: foi em Samambaia que recebeu a notícia de que, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral é agora definitivamente candidato a deputado federal, “para recomeçar, depois de 12 anos”. Assim, “se havia alguma dúvida, não existe mais”. Atribuiu sentido simbólico a tudo isso pois, lembrou, “foi como secretário de Obras que ajudei Roriz a construir Samambaia e, depois, levei o Metrô até lá”.

Reforço na bancada

O principal efeito eleitoral da decisão do TRE, além de abrir caminho para a eleição de Arruda, é reforçar, em muito, a situação do seu partido, o PL. Imagina-se que, além de eleger o ex-governador, sua votação elevará o quociente eleitoral. Com outros candidatos fortes, como Alberto Fraga e Bia Kicis, o partido pode eleger três deputados federais, ou mesmo quatro, de acordo com as expectativas da executiva regional do PL.

Fred Linhares

Nos termos da lei eleitoral, todos os candidatos são iguais. Mas nos códigos dos caciques partidários existem candidatos mais iguais do que os outros. E quem controla com mão de ferro os cofres dos fundos partidários – embora todos provenientes de impostos pagos pela população – são justamente esses caciques. É o que explica, ou não explica, os absurdos no repasse da dinheirama. Existem casos chocantes. O jornalista Fred Linhares aparece em todos os levantamentos entre os mais citados entre os candidatos a deputado federal em Brasília. Mas seu partido, o Republicanos, só lhe destinou até agora ridículos R$ 2 mil. Não dá nem para o começo. Enquanto isso, o também candidato Julio Cesar Ribeiro recebeu R$ 417 mil. Poderia ser dito que Julio Cesar já é deputado, e concorre à reeleição. Mas outra candidata, Adila Maria Stemler nunca disputou uma eleição, mas levou R$ 164 mil. Ela vem a ser mulher do ex-distrital Raad Massouh, cassado pelos seus colegas após um complicado processo. E outra novata, a policial rodoviária Silmara Miranda, conseguiu R$ 126 mil. Talvez por ter sido, antes de passar em concurso, a Loira do Tchan. Fred Linhares, conhecido na mídia e herdeiro do patrimônio eleitoral do pai, o falecido deputado Sílvio Linhares, foi lançado às feras.

Agnelo vai recorrer

Ao contrário de dois outros ex-governadores, o próprio Arruda e Paulo Octávio, Agnelo Queiroz teve aceito o pedido de impugnação de sua candidatura. Ele pretendia disputar também uma vaga de deputado federal, mas pelo PT. Deve apelar para o Tribunal Superior Eleitoral. De qualquer forma, a direção regional do PT reservou-se o direito de substituir Agnelo na nominata, pois sabia que ele corria risco.