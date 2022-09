Do alto da torre entrevista Lucas Salles

Para o Distrito Federal, Salles defende ideias “como o Hospital do Idoso, que vai atender as pessoas com mais de 60 anos, ou como a Creche Escola Criança de Futuro, em que vamos qualificar as mulheres da comunidade, que serão as cuidadoras e ganharão salários”

Candidato ao Buriti pela DC, o publicitário Lucas Salles admite que, como força política mundial, a Democracia Cristã já foi mais dominante do que hoje. Acredita, porém, que, como acontece na Alemanha, permanece como um legado e voltará a crescer. Para o Distrito Federal, Salles defende ideias “como o Hospital do Idoso, que vai atender as pessoas com mais de 60 anos, ou como a Creche Escola Criança de Futuro, em que vamos qualificar as mulheres da comunidade, que serão as cuidadoras e ganharão salários”.

1. Com as últimas mudanças políticas em nível mundial, a Democracia Cristã viu-se esvaziada, como se nota na Itália, na França, na Áustria e em outros países em que já foi, inclusive, predominante. No Brasil ainda há espaços para que a Democracia Cristã volte a crescer?

Importante lembrar que o nosso partido foi criado sobre os princípios cristãos para reconstruir a Itália e a Alemanha no pós-guerra. E cumpriu bem a sua missão. Esse ciclo de poder é natural. O que importa são os princípios que norteiam a Democracia Cristã no mundo e o seu legado conquistado, quando governo. Na Alemanha, por exemplo, a premiê Angela Merkel, transformou o seu país numa referência na Europa – e isso em meio a uma crise que alguns países do Oriente Médio e da África, enfrentaram e enfrentam. E foram quatro mandatos consecutivos. Aqui, no Brasil, quando o partido se chamava PDC, estava crescendo, mas aí veio a extinção dos partidos, em 1964. Já na redemocratização, o PDC novamente ia ganhando espaços, mas decidiram fazer uma fusão com o PDS e, novamente, o partido foi extinto. Só que o deputado constituinte José Maria Eymael reagiu e criou o PSDC, mantendo acesa a Democracia Cristã em nosso país. Agora, com o nome Democracia Cristã, o partido voltará a crescer nessas eleições. Temos candidatos a presidente, o Eymael, além de candidatos a governador em vários estados. E também candidatos ao a senador e a deputados distrital, estadual e federal. Vamos crescer bem nessas eleições.

2. A que se deve o fato de que, há poucos dias, o senhor participou de debate em que foi o único de centro-direita em meio a candidatos de esquerda. Há algum tipo de identidade aí?

Vivemos numa democracia. Sempre participarei de debates. Sempre que for convidado e o tema for sério, eu irei. O evento que você se refere foi o “Ato pela s Águas” organizado por 70 entidades que cuidam do meio ambiente no DF. Não dá pra ignorar as pessoas, não dá pra governar, sem ouvir, sem dialogar. A hora pede sabedoria aos líderes. Nós temos cerca de 1.000 nascentes no DF, algumas estão ameaçadas. Temos as “Águas Emendadas”. Gosto de lembrar que o nosso corpo tem cerca de 70% de água em sua composição. Então, ter uma política eficiente, transparente sobre recursos hídricos é questão de saúde, de vida. Não é papo de ecologista. É uma preocupação que deve ser de todos e para todos. Eu prego o respeito mútuo. Eu respeito e quero ser respeitado. O momento pede equilíbrio. Estamos saindo de uma guerra chamada COVID-19, precisamos focar no que “pode dar certo, não temos tempo a perder”. Os pilares que norteiam a Democracia Cristã no Brasil e no mundo são: SOLIDARIEDADE, JUSTIÇA e LIBERDADE. Fui muito bem tratado pelos organizadores e ainda pedi votos para melhorar o DF.

3. A Democracia Cristã brasiliense teve identidade, recentemente, com o PSDB do senador Izalci Lucas. Essa identificação persiste?

Não persiste. O senador Izalci tem partido, ele é do PSDB. Agora, nós mantemos a política do respeito mútuo. O senador Izalci vai ser muito importante, pois ele ainda tem quatro anos como senador e eu vou entregar muitos projetos para que ele possa enviar emendas que nos ajudarão nos nossos programas, que vão fazer acontecer de verdade um DF melhor para todos.

4. Caso haja segundo turno e o senhor não esteja nele, a quem pretende apoiar?

Eu pretendo estar no segundo turno e apoiar o povo do DF. Vou apoiar o povo de todos os segmentos sociais. Pois hoje todos estão precisando de apoio: a classe média, a classe empresarial, as pessoas que estão nas regiões mais carentes. Enfim, receberei o apoio do povo corajoso do DF e retribuirei com trabalho e dedicação. Vamos fazer uma gestão exemplar, que será modelo para o Brasil e para o mundo. Peço para vocês acessarem as nossas propostas no site Lucas27.com.br e no Canal Lucas27, no YouTube. Multipliquem as nossas ideias e mensagens. Vamos criar uma grande corrente humana para abraçar o DF. Vamos unir as nossas esperanças. E esperanças unidas, viram realidade.

5. Que estratégia pretende empregar para aumentar as suas intenções de voto, de modo a se credenciar para esse eventual segundo turno?

Estamos caminhando todos os dias. Mas não vou poder chegar aos cerca de 950 mil lares residenciais do DF, então peço que você, que está lendo essa matéria, leve as nossas mensagens adiante. Estamos utilizando também as redes sociais. Aliás, há dois anos eu caminho pelas 33 regiões do Distrito Federal. Escuto e apresento as soluções para o novo DF melhor pra todos. Se você der um Google, vai encontrar vídeos meus falando do projeto DF Melhor Pra Todos antes do processo eleitoral. Com ideias como o Hospital do Idoso, que vai atender as pessoas com mais de 60 anos. Como a Creche Escola Criança de Futuro, em que vamos qualificar as mulheres da comunidade, que serão as cuidadoras e ganharão salários. As crianças vão ter cinco refeições por dia. O programa EMPREENDER MELHOR – DF, em parceria com o SEBRAE, para qualificar o empreendedor e a sua equipe, oferecendo crédito para gerar 100 mil empregos, diretos e indiretos, em 4 anos. O Programa RECOMEÇAR, EU QUERO, que visa recuperar dependentes químicos. Para conhecer mais propostas, acesse o nosso site e assista as nossas lives diárias, sempre às 7 da noite, no Canal Lucas27, no YouTube. E me siga lá no Instagram.