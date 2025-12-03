Distrital se filia ao PSDB que começa a reviver no DF

A filiação da deputada Paula Belmonte ao PSDB, nesta quarta-feira, 3, movimentou a cena política do Distrito Federal e foi tratada como um marco dentro do partido dos tucanos. O ato, que lançou a distrital como pré-candidata ao Governo do DF, reuniu apoiadores, lideranças e parlamentares de diferentes campos, reforçando o prestígio da deputada, que chega ao ninho tucano cercada de entusiasmo e apontada como peça central nos próximos movimentos da sigla no DF. Presente na cerimônia, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, destacou o papel que ela pode desempenhar no processo de reconstrução da legenda. Paula Belmonte não é propriamente uma estranha no ninho. Ela foi deputada federal pelo Cidadania, partido que se federou ao PSDB. Esse casamento só termina no ano que vem, mas Paula antecipou a filiação formal ao tucanato após a posse de Aécio, com a saída de Marconi Perillo e a aceleração do processo de retomada do PSDB, que vem filiando deputados – em especial do Rio de Janeiro – e que pretende duplicar a bancada na próxima eleição. O partido recentemente recuperou a liderança no Senado, com o único senador da bancada, Plínio Valério, conseguindo novas filiações e se tornando líder por sua vez.

Prestígio à distância

Mesmo fora do país, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes fez questão de marcar presença no ato de filiação de Paula Belmonte ao PSDB, realizado na noite desta quarta-feira, em Brasília. O ex-ministro enviou um vídeo exclusivo para saudar a deputada, elogiou sua “força, sensibilidade e dedicação às crianças do Distrito Federal” e ainda arriscou um palpite: disse que a nova tucana será a “futura governadora do DF”. Um claro sinal de que Paula chega ao ninho tucano com prestígio, inclusive entre as principais lideranças da sigla.