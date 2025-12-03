Menu
Do Alto da Torre
Busca
Do Alto da Torre

Distrital se filia ao PSDB que começa a reviver no DF

Mesmo fora do país, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes fez questão de marcar presença no ato de filiação de Paula Belmonte ao PSDB, realizado na noite desta quarta-feira, em Brasília.

Eduardo Brito

03/12/2025 20h21

whatsapp image 2025 12 03 at 18.22.30

Oficialmente tucana Distrital Paula Belmonte com Aécio Neves crédito ASCOM/PSDB

A filiação da deputada Paula Belmonte ao PSDB, nesta quarta-feira, 3, movimentou a cena política do Distrito Federal e foi tratada como um marco dentro do partido dos tucanos. O ato, que lançou a distrital como pré-candidata ao Governo do DF, reuniu apoiadores, lideranças e parlamentares de diferentes campos, reforçando o prestígio da deputada, que chega ao ninho tucano cercada de entusiasmo e apontada como peça central nos próximos movimentos da sigla no DF. Presente na cerimônia, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, destacou o papel que ela pode desempenhar no processo de reconstrução da legenda. Paula Belmonte não é propriamente uma estranha no ninho. Ela foi deputada federal pelo Cidadania, partido que se federou ao PSDB. Esse casamento só termina no ano que vem, mas Paula antecipou a filiação formal ao tucanato após a posse de Aécio, com a saída de Marconi Perillo e a aceleração do processo de retomada do PSDB, que vem filiando deputados – em especial do Rio de Janeiro – e que pretende duplicar a bancada na próxima eleição. O partido recentemente recuperou a liderança no Senado, com o único senador da bancada, Plínio Valério, conseguindo novas filiações e se tornando líder por sua vez.

Prestígio à distância

Mesmo fora do país, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes fez questão de marcar presença no ato de filiação de Paula Belmonte ao PSDB, realizado na noite desta quarta-feira, em Brasília. O ex-ministro enviou um vídeo exclusivo para saudar a deputada, elogiou sua “força, sensibilidade e dedicação às crianças do Distrito Federal” e ainda arriscou um palpite: disse que a nova tucana será a “futura governadora do DF”. Um claro sinal de que Paula chega ao ninho tucano com prestígio, inclusive entre as principais lideranças da sigla.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado