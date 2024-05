Distrital internacional

Na noite desta terça-feira 27, o distrital Roosevelt Vilela embarcou para a cidade do México, onde acompanhará as eleições que acontecem no país, como membro do comitê executivo da Confederação Parlamentar das Américas, uma organização que reúne os congressos e as assembleias parlamentares de estados.

As eleições acontecem neste domingo, dia 2 de junho, para os mexicanos escolherem um novo presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores, prefeitos e vereadores.

O voto no país é secreto e feito em cédulas de votação, ou seja, os eleitores receberão cédulas em papel específicas para cada cargo e marcarão suas escolhas.

Os resultados preliminares costumam ser divulgados pelo Instituto Nacional Eleitoral na mesma noite, e os resultados finais são oficializados posteriormente.

O parlamentar ressalta a importância de participar como observador deste processo eleitoral, contribuindo para a legitimidade das eleições no país mexicano. “É uma oportunidade também para trazer algumas experiências ao Brasil, que em breve elegerá seus representantes”, garante.