Distrital denuncia multa no Aeroporto JK

Líder do governo na Câmara Legislativa, o distrital Robério Negreiros encaminhou ao Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) um pedido de investigação após denúncia de um motorista que alegou ter sido multado por um vigilante da Inframerica, no Aeroporto JK.

A denúncia, segundo o parlamentar, pode ser considerada gravíssima, uma vez que, conforme previsão legal, a aplicação de multas é de estrita responsabilidade dos órgãos de trânsito.

O caso teve repercussão após o motorista divulgar um vídeo nas redes sociais em que conta que aguardava um passageiro, na zona de embarque e desembarque, quando foi surpreendido pelo funcionário da companhia.

Segundo o relato, após ser questionado, o vigilante informou que as fotos seriam encaminhadas ao Detran para o condutor ser multado, o que teria se confirmado três dias depois.

Segundo o distrital, o Código de Trânsito permite a parada apenas para saída ou entrada dos passageiros nos veículos, mas não determina um limite de tempo.

“No Artigo 47, a lei estabelece: a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres”, avisa.

Na solicitação, o parlamentar pede que o Detran-DF tome as medidas necessárias para a investigação do ocorrido e promova ações para evitar esse tipo de situação.