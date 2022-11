Distrital abre diálogo

Planejamento da Saúde do DF, com atenção especial para emendas parlamentares, hospitais, levou Dayse Amarilio à Secretaria de Saúde

Mesmo apontada como provável integrante da futura oposição, a distrital eleita Dayse Amarilio, do PSB, já se reuniu com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio de Queiroz, e representantes de áreas técnicas da pasta. Lucilene já está confirmada para o segundo governo Ibaneis.

Durante o encontro, a pauta foi o planejamento da Saúde do Distrito Federal, com atenção especial para emendas parlamentares, hospitais, atenção primária; e a situação da enfermagem e dos especialistas. Dayse Amarilio é enfermeira e presidiu o sindicato da categoria.

A nova distrital quer começar seu trabalho na Câmara Legislativa apontando caminhos e se colocando à disposição para, “com respeito e parceria”, trabalhar a serviço da Saúde do DF, de seus profissionais e usuários. “Serei uma parlamentar que exercerá com rigor e excelência o papel fiscalizador, mas sempre estarei aberta ao diálogo e colocarei meu mandato e minha experiência como profissional de saúde para ajudar a somar esforços para que os serviços de saúde no Distrito Federal sejam de excelência e atendam as pessoas com celeridade e dignidade”, afirma Dayse Amarilio.

Pelo jeito, não será tão oposicionista assim.