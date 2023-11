Distritais ouvirão presidente do Banco de Brasília

De acordo com os dados oficiais exibidos por Paulo Henrique, a inadimplência do BRB encerrou o mês de setembro em 2,01%

O Colégio de Líderes da Câmara Legislativa aprovou a convocação de uma reunião fechada com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e os 24 deputados distritais às 10h da próxima segunda-feira, 13.

Pretendem checar dados publicados pelo jornal Folha de S.Paulo que mostrariam calote de uma carteira aberta juntamente com o Flamengo e consequentes tentativas de inflar balanços do BRB. Esses textos têm sido atribuídos pela direção do banco ao interesse de grupos políticos, que criam dossiês com o intuito de denegrir sua imagem como maior patrimônio público do Distrito Federal.

Em resposta à matéria da Folha que relatou uma inadimplência de quase meio bilhão de reais do BRB, o presidente do banco apresentou números que contradizem o conteúdo publicado.

Ele afirmou que as operações do Nação BRB-Fla representam menos de 2% do total da carteira de crédito do banco, que é de R$ 37 bilhões, e que a inadimplência está em um nível compatível com o perfil de renda dos clientes e a maturidade da carteira.

De acordo com os dados oficiais exibidos por Paulo Henrique, a inadimplência do BRB encerrou o mês de setembro em 2,01%, o que é significativamente inferior à média de mercado, que é de 3,6%.