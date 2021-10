Distritais na TV aberta

Já está no ar a TV Câmara Distrital, primeiro canal público aberto de Brasília (9.3)

Hylda Cavalcanti

[email protected]

Já está no ar a TV Câmara Distrital, primeiro canal público aberto de Brasília (9.3). Com programação 24 horas por dia, a TV vai cobrir todo o trabalho legislativo, bem como produzir e veicular conteúdo jornalístico, educativo, sociocultural, científico e de utilidade pública. Inaugurado na segunda-feirta, o canal aberto foi viabilizado por meio de acordo de cooperação com a Câmara dos Deputados.

Transparência

O presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB/foto), destacou que a TV dará total transparência aos trabalhos legislativos e favorecerá a interação com a sociedade: “É a chegada da Casa do Povo na casa do povo”. Ele explicou que haverá produção própria e de parceiros e que a emissora, “em breve”, terá canal na Net e na Sky. “Criar instrumentos de fomento à transparência e de aproximação entre a democracia e o cidadão sempre foi uma importante aspiração nossa e é emocionante ver esse trabalho ganhando vida”, afirmou.

Parcerias

Além do acordo com a Câmara dos Deputados que permitiu a transmissão em canal aberto, a TV Câmara Distrital fechou acordos de cooperação técnica com diversas entidades da sociedade civil e órgãos de Estado para diversificar sua programação.

PSB oficializa Rafael Parente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A união pelo desenvolvimento do Distrito Federal norteou os discursos durante o lançamento oficial da pré-candidatura do professor Rafael Parente (PSB) ao GDF. A cerimônia, realizada na manhã desta terça-feira, reuniu políticos e lideranças na sede da Fundação João Mangabeira, em Brasília.

Renovação

Rafael Parente é apontado como símbolo da renovação política proposta pelo PSB. Em seu discurso, o professor agradeceu o apoio da família e das autoridades presentes e destacou a necessidade de mudança na condução do DF e do Brasil.“Não podemos achar que estamos vivendo uma crise qualquer. Não é! Não é só o pior momento da nossa história da nossa democracia recente, mas é um dos piores momentos da história do país”, afirmou.

Fome

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rafael conduziu seu discurso com base na transformação da sociedade a partir da educação. “A minha vida é para a educação, eu tenho essa missão. A missão de transformar a nossa realidade pela educação, fazer essa transformação social. Não dá pra saber que somos ricos — não só pela biodiversidade, mas economicamente –, e convivemos com a fome e com miséria”, ponderou.

Capacitação sobre PPPs

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) vai capacitar, por meio de sua Escola de Contas, 20 servidores das secretarias de Projetos Especiais (SEPE) e de Mobilidade e Transporte (SEMOB), sobre a análise econômico-financeira de projetos de concessões comuns e Parcerias Público-Privadas (PPPs). Com carga horária de 24 horas, o curso será a distância, entre os dias 3 e 12 de novembro.

Aplicação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas secretarias são responsáveis pela maior parte dos projetos de concessões e PPPs sob análise do TCDF. Na capacitação, além da fundamentação teórica, os servidores vão aprender a aplicar esses fundamentos na elaboração dos projetos e das planilhas econômico-financeiras dos empreendimentos.