Distritais contestam Lula sobre ataque a Ibaneis

Os parlamentares chamaram a declaração de Lula de "criminosa". O presidente da República disse que Ibaneis foi "conivente" com os atos antidemocráticos

Deputados distritais da base de Ibaneis Rocha criticaram a fala do presidente Lula responsabilizando o governador do Distrito Federal pelo 8 de Janeiro.

Os parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal chamaram a declaração de Lula de “criminosa”. O presidente da República disse que Ibaneis foi “conivente” com os atos antidemocráticos de 2023 em Brasília.

Para os distritais que assinam a nota de repúdio ao comentário, a declaração de Lula “demonstra a leviandade com que o presidente trata as questões de Estado, caluniando autoridades constituídas”.

“Reiteramos nossa absoluta confiança e nosso absoluto apoio ao governador Ibaneis Rocha, que, de modo absolutamente injusto, foi afastado do Governo do Distrito Federal por 66 dias. Um prejuízo, para ele e para quase 1 milhão de brasilienses que nele votaram, que jamais será reparado”, avaliam os deputados.

A nota de repúdio foi protocolada na Câmara Legislativa pelo deputado Joaquim Roriz Neto (PL, na foto). Daniel Donozet (MDB), Martins Machado (Republicanos), Jorge Vianna (PSD), Iolando Almeida (MDB), Roberio Negreiros (PSD), João Hermeto (MDB), Thiago Manzoni (PL), Rogério Morro da Cruz (sem partido), Doutora Jane (MDB) e Eduardo Pedrosa (União) também assinaram o texto até às 12h desta terça-feira, 9.

Presidente da Câmara garante apoio

Viajando, o presidente da Câmara, Wellington Luiz, não teve como assinar. Em vez disso, divulgou uma nota se solidarizando com o governador. “O presidente Lula está equivocado em relação à colocação dele, até porque os órgãos de investigação apuraram e não restou nada provado contra o governador Ibaneis”, disse o presidente Wellington Luiz.

Os organizadores do manifesto, a começar por Joaquim Roriz Neto, comunicaram a iniciativa a mais quatro distritais, pelo menos: Pedro Paulo, o Pepa, o pastor Daniel de Castro, Jaqueline Silva e Jorge Cardoso. Até o final da tarde desta terça-feira, 9, ainda não tinham dado resposta.

O que Lula disse

No documentário da Globo News sobre o dia 8 de janeiro de 2023, data em que golpistas invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, Lula disse que Ibaneis “é cúmplice, concordou com isso, negligenciou e não agiu corretamente”.

Mais, “ele não cuidou que a polícia cuidasse das coisas que estavam acontecendo durante todo o período, todas as manifestações, uma semana antes, uma semana depois. Ele era conivente com o caso”, acusou Lula na entrevista.

O governador chegou a ficar afastado do cargo por 66 dias, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), e ainda é investigado em inquérito sobre responsabilidade de autoridades em relação aos ataques.

Ônibus interceptados

O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, revelou nesta terça-feira, 9, que ainda há muitos detalhes não revelados sobre a noite do dia 8 de janeiro de 2023 e aqueles difíceis dias da primeira semana. “Houve de tudo. Cada dia daria um documentário. Um trabalho coletivo guiado pela firmeza histórica e o compromisso com o Brasil”, avaliou.

Não, Cappelli não falou absolutamente nada sobre o governador Ibaneis Rocha. Mas apontou para a Polícia Militar. Contou que Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, há um ano portanto, “os ônibus com os golpistas saíram do QG do Exército e, misteriosamente, não chegavam na sede da Polícia Federal. O coronel Jorge Naime havia mandado os ônibus pararem no meio do caminho. Meu enfrentamento com ele foi um dos momentos emblemáticos”, relatou.