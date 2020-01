Disney e o senador Izalci

PUBLICIDADE 

Com interesse nas discussões em torno da Condecine, a Walt Disney e a Twentieth Century Fox se reuniram ontem com o senador Izalci Lucas (PSDB-foto) , como antecipado pela coluna. Os “grandes investimentos” apresentados vieram sem o valor exato dos recursos que serão desembolsados no país. A promessa, no entanto, será de ampliar a participação no mercado de produção local.

Personagens lucrativos

Uma coisa é certa: o grande número de diretores na reunião refletiu a importância dos negócios da companhia. Neste cenário, a relatoria do parlamentar será essencial às ambições dessas empresas no país. Vale lembrar que, só de royalties com as diversas marcas, a Disney fatura cerca de R$ 6 bilhões por ano no Brasil.

Previsão do relatório

A tendência é que o relatório do senador defenda a permissão para que as empresas de telecomunicação possam também produzir conteúdo e vice-versa, o que hoje é proibido. O projeto (PL 57), no entanto, ainda está na fase de discussões e espera um parecer de impacto financeiro do Ministério da Fazenda para avançar até a votação.

Arniqueira em foco

Dos 11 Projetos Urbanísticos de Regularização (URBs) da cidade de Arniqueira, dois já estão no processo de regularização. Os moradores das URBs 1 e 5 já estão recebendo as visitas de representantes da CEB e da Caesb. Ao mesmo tempo, o IPTU do local também começa a ser cobrado de todos os ocupantes. Já a coordenação tem ficado a cargo da administração, comandada pela agora ex-distrital Telma Rufino (foto).

Divulgando o IPVA

A Secretaria de Economia do governo deve iniciar a campanha do IPVA já nos próximos dias. A data ainda não foi definida, mas há quem diga que a publicidade começará a rodar em uma semana. Já a primeira chamada do recolhimento do imposto está prevista para o dia 17 de fevereiro.