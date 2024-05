Discurso elegante

A deputada brasiliense Érika Kokay deu uma demonstração de elegância ao falar da morte da também deputada Amália Barros, cujo mandato, disse Érika, “foi muito curto, mas muito intenso em além disso, deixou muitas marcas, como o projeto cuja urgência nós votamos, que dispõe sobre um cadastro próprio para que sejam analisadas todas as formas de deficiência e, a partir disso, seja feita uma política para reafirmar as potencialidades”.

Fica o registro de que Amália era adversária política e, de quebra, amiga pessoal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Mas Érika reconheceu que enfrentar as deficiências físicas “era o que fazia a deputada Amália Barros. É o caso também do projeto que trata da capacitação de profissionais para lidar com pessoas com deficiência”.

Por isso, completou Érika, “é fundamental que o Prêmio Brasil Mais Inclusão tenha o nome de Amália Barros, para que este Parlamento nunca deixe de lembrar que Amália Barros dedicou sua vida política à defesa da igualdade, à defesa da inclusão, à defesa das pessoas com deficiência”.