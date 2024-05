Começou a tramitar na Câmara Legislativa o projeto de lei do distrital Robério Negreiros que cria a Campanha Permanente “Dirija como uma Mulher”, com o intuito de combater a discriminação e a violência contra as mulheres no trânsito do Distrito Federal.

Segundo Negreiros, apesar dos avanços e conquistas femininas na sociedade, as mulheres ainda enfrentam preconceito e machismo no trânsito.

“Lamentavelmente, é apenas um dos muitos lugares onde ocorrem violências e preconceitos de gênero”, afirma o distrital.

O preconceito contra as mulheres no trânsito, conforme descrito no texto de Robério, é sintetizado na expressão “mulher no volante, perigo constante”. Porém, as estatísticas caminham no sentido contrário: os homens se envolvem muito mais em acidentes de trânsito do que as mulheres.