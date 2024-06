Diferenças à parte

Quem apostava que não havia espaço para uma conversa cordial entre a distrital Paula Belmonte (Cidadania) e o governador Ibaneis Rocha (MDB), perdeu. Na noite desta terça-feira, 18, os dois se encontraram e se abraçaram, amistosamente.

“Estou sempre aberta ao diálogo, especialmente quando inclui projetos que beneficiam Brasília”, esclarece a distrital, que falou com Ibaneis sobre a pauta legislativa, durante o evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em comemoração à escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027.

Paula estava acompanhada do marido, o advogado e empresário Luis Felipe Belmonte. Nominalmente oposicionista, Paula Belmonte votou a favor do PPCUB.