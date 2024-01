Diálogo no Turismo

Eles foram contemporâneos como deputados federais, têm relação de amizade e, assim, puderam conversar sobre apoio do governo ao turismo

Por falar em sinalizações positivas, o senador brasiliense Izalci Lucas esteve no Ministério do Turismo, para uma longa conversa com o novo titular da pasta, Celso Sabino.

Eles foram contemporâneos como deputados federais, têm relação de amizade e, assim, puderam conversar sobre apoio do governo central ao turismo da capital. Mas isso não significa, ao menos por enquanto, uma aproximação política.

Na véspera, como líder do PSDB no Senado, Izalci foi signatário de manifesto de oposicionistas contra a ordem de busca e apreensão expedida contra o deputado federal Carlos Jordy, líder da oposição na Câmara. Embora apoiem qualquer investigação que tenha por fim apurar graves ilícitos, os senadores lembram que “vivemos num Estado de Direito e as investigações devem respeitar o juízo natural, os direitos e garantidas individuais, as prerrogativas do exercício do mandato parlamentar e o devido processo legal”.

Os líderes ainda criticaram o autor da ordem, o ministro Alexandre de Moraes, avisando que “as declarações públicas do ministro, nas quais ele se apresenta como vítima de ameaças, levantam sérias dúvidas sobre sua capacidade de manter a imparcialidade necessária em tais processos”.