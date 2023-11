Dessa vez será mais difícil

Se Rita e a presidente do BB, Tarciana Medeiros, têm em comum a origem sindical, pouco musculosa, as alianças posteriores criaram diferenças fundamentais

Se a demissão da presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, animou o Centrão a cobiçar também o Banco do Brasil, é melhor escolherem outro alvo. Se Rita e a presidente do BB, Tarciana Medeiros, têm em comum a origem sindical, pouco musculosa, as alianças posteriores criaram diferenças fundamentais.

Rita continuou falando para seu público. Tarciana costurou alianças fundamentais. Aproximou-se da primeira-dama Janja, inclusive pagando a festança brasileira no Central Park de Nova York, tendo a Amazônia como pano de fundo. Foi lá que Janja arrasou no palco, deixando quatro ministras na sombra.

Tarciana também se enturmou com ministros palacianos, caso de Paulo Pimenta. Traduzindo: tirá-la de lá não será nada fácil, nadinha mesmo.