Desmonte no agro e nas armas

É dirigido pelo advogado Fabrício Rebelo, autor de vários livros, entre eles Contrapontos ao desarmamento civil

Previsivelmente, a deputada brasiliense Bia Kicis saiu à frente denunciando o que chama de “desmonte do País”. Concentra-se por enquanto em duas frentes, o agro e as armas. “O desmonte será generalizado.

Um dos primeiros atos do novo Chanceler foi fechar a DDA, a Divisão de Desenvolvimento da Agricultura, que fazia um grande trabalho na divulgação e na expansão do agro brasileiro pelo mundo”, acusou Bia, para concluir: “estão vindo com tudo para cima do Agro”.

Enquanto o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, enumerava as medidas iniciais contra as armas, ela colocou nas redes sociais um quadro que, segundo ela, mostrava que as mortes violentas no Brasil foram muito maiores nos governos Lula e Dilma, com desarmamento, do que no governo Bolsonaro, com todo mundo armado até os dentes.

O estudo é de um certo Cepedes, Centro de Pesquisas em Direito e Segurança, que tem como áreas especiais leis, direito, legítima defesa, acesso, armas e não deve ser confundido com um centro quase homônimo vinculado à Fiocruz. É dirigido pelo advogado Fabrício Rebelo, autor de vários livros, entre eles Contrapontos ao desarmamento civil.