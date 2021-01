Descanso: Ibaneis partiu em viagem ontem para local desconhecido com o objetivo de repousar e recarregar as baterias

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O governador do DF, Ibaneis Rocha, que participou presencialmente de vários eventos do dia 1º de janeiro, inclusive a posse dos novos integrantes da mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), resolveu tirar uns dias de descanso.

Desconhecido – Ibaneis partiu em viagem ontem para local desconhecido com o objetivo de repousar e recarregar as baterias. No Palácio do Buriti, as ordens são para pouco se falar sobre a viagem do governador. Ele estará de volta na próxima segunda-feira.

Parcerias

A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) propôs oficialmente ao ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que os poderes Legislativo e Judiciário realizem ações conjuntas para garantir um combate mais efetivo da violência contra a mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Assustador” – Segundo ela, a carta enviada a Fux é uma resposta ao crescente registro de casos em todo o país, entre eles o da juíza Viviane Vieira, assassinada recentemente pelo ex-marido. “O número de vidas perdidas tem sido assustador. É indispensável unir forças, trocar experiências e buscar medidas mais efetivas nesse combate”, destacou.

Participação

O Conselho de Desenvolvimento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) teve participação popular ampliada de 15 para 17 representantes. O número total de vagas para conselheiros aumentou após a aprovação da Lei Complementar 975/2020, regulamentada por meio de decreto publicado ontem (6).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sociedade civil – A partir de agora, integram oficialmente o Conplan como novos participantes a OAB/DF e a Fibra, que representam a sociedade civil e assumem um mandato de dois anos. Do lado do poder público, foram incorporadas a Secretaria de Governo (Segov) e a Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) do DF.

Infraestrutura

O deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) divulgou esta semana que conseguiu viabilizar, junto ao Ministério do Turismo, R$ 3 milhões para melhorias na infraestrutura turística de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Revitalização – De acordo com ele, o dinheiro é destinado a obras para implantação de calçadas, paisagismo, soluções funcionais e tecnológicas, restauração e implantação de bancos e parques infantis e na revitalização das praças do SCS e Quadra Modelo da SQS 308.

Pagamento

A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, determinou o restabelecimento do pagamento de alguns valores devidos aos aposentados daquele Tribunal que tinham sido suspensos. A medida se deu em cumprimento a decisões judiciais proferidas pelo TRF1 e pela quinta Vara Federal da SJDF em prol de ação movida pelo Sindjus DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Vitória – “O restabelecimento desse direito representa uma grande vitória para toda a categoria”, afirmou um dos diretores do sindicato, Cledo Vieira. O Sindjus é voltado para servidores do Judiciário e do Ministério Público do Distrito No total 193 aposentados do TST foram beneficiados.

Tramitação

O deputado distrital Robério Negreiros (PSD) quer atuar para que, assim que acabar o recesso do Legislativo, tenha tramitação célere na CLDF dois projetos de lei de sua autoria voltados para pessoas com deficiência visual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adaptações – O primeiro, obriga a implantação de máquinas de cartão de crédito e débito adaptadas para pessoas com esse tipo de deficiência. O segundo permitirá ao servidor público com baixa visão, o direito de receber contracheques e comprovantes de rendimentos no Sistema Braile, no âmbito do DF.

Estímulo

O deputado federal Professor Israel (PV-DF) tem estimulado os manifestantes a se manifestarem cada vez mais por meio das redes sociais neste ano de 2021, contra a proposta de reforma administrativa, em tramitação no Congresso Nacional.

Plataformas – “Temos um governo extremamente ativo nas plataformas, com uma militância que o defende a qualquer custo. E os servidores ainda não acordaram para esse novo momento da política nacional em que o debate se faz nesses espaços e que as pessoas precisam ir para as redes”, alertou.

Missão – Segundo ele, que preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), essa participação, mais do que nunca, é necessária. “Temos a missão de ensinar os servidores a transitar nesse novo mundo”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coro

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) engrossou ontem o coro de repúdio de parlamentares de todo o país às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Brasil “está quebrado” e que ele não pode “fazer nada”.

Pauta – “Foi mais uma de suas declarações, que parecem espontâneas e inesperadas mas têm a intenção de pautar o povo e a mídia. Se fosse um presidente sério, teria desabado as ações na Bolsa e aumentado violentamente os juros, mas aconteceu o contrário”, ironizou.

Inovação

O ator Gilson Montblanc, que tem inovado no cenário cultural brasiliense com a realização de lives para debater o setor, promoverá no próximo dia 16, pelo Instagram, uma leitura dramatizada da peça “Vamos esperar (até quando)?”.

Godot – De sua autoria, a peça é inspirada no texto “Esperando Godot”, de Samuel Beckett. No elenco e direção, além de Montblanc, estará também o ator Jomeri Pontes ( de Recife). Será a partir das 18h.

Mau exemplo

Depois da magistrada mineira que tentou ensinar o mau exemplo de evitar o uso da máscara, agora foi a deputada federal Bia Kicis (sem partido-DF) que resolveu fazer o mesmo. Em vídeo recente, ela aparece mostrando “truques” para andar sem o equipamento, tido como essencial para evitar o contágio da covid, e não ser multada.

Garrafa – Bia Kicis andaria, conforme a imagem, sempre com uma garrafinha de água para argumentar, em caso de necessidade, que a falta da máscara se dá porque estava se hidratando. Esta não é a primeira polêmica em que a parlamentar se envolve desde o início do seu mandato. No mesmo vídeo ela se justifica: “preciso respirar”.